Avant de prononcer des propos d'apaisement, le leader du MSP, qui a tenu un discours hier au complexe culturel Malek-Haddad de Constantine, a dressé un véritable réquisitoire contre les «prétendus» laïcs du pays, les accusant d'avoir «pris en otage» une partie de l'Algérie ô combien chère aux Algériens. Makri usera d'un lexique «marquant», pour dénoncer ce qu'il a appelé «des pratiques douteuses», du mouvement laïc qui tente, selon lui, «de récupérer le Hirak» et «se l'approprier», ignorant les revendications réelles du «peuple du 22 février». Pour lui, le Hirak est Algérien et il le restera, en dépit des tentatives de détournement au profit d'une catégorie qui masque ses intentions par «l'opposition». Même s'il ne le dit pas franchement, tout le monde aura compris que le leader du MSP vise sans aucun doute le RCD, car le seul parti qui lui a reproché d'avoir été présent au Hirak et le seul aussi qui l'aura critiqué pour son entretien avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui signifiant: que «nous sommes un parti libre, un parti qui réfute toute ingérence dans ses décisions et toute pression», ajoutant: «Nous sommes libres de nos mouvements et agissements, mais en même temps responsables devant le peuple.» Makri prévient: «Ce mouvement, qui se croit le propriétaire de l'Algérie, est un mouvement infiltré par des forces malveillantes de francs-maçons, aux tendances sionistes, mais «aussi infiltré par les éléments de Rotary».

Au passage, il salue le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi pour ses déclarations: «La Palestine est une ligne rouge», qu'il considère comme une réponse a Mustapha Berraf, qui a fait la gaffe de se lever au moment où l'hymne de l'occupant de la Palestine a été entonné lors du Grand Slam 2020 de judo (Paris). Il s'agit désormais de l'ex-patron du COA, car contesté, il ne pouvait que remettre sa démission.

Tout en appelant à prendre conscience des manoeuvres contre l'Algérie, le leader du MSP ne manquera pas de vanter l'exercice politique de son parti, annonçant que pas moins de 5 000 activités ont été répertoriées lors de l'année 2019. Pour lui, il est question de développer son parti et d'être à la hauteur des attentes du peuple et des revendications du Hirak. Ce dernier est considéré comme le seul à pouvoir donner un sens à la vie politique et à tous les partis politiques. Un Etat ne peut pas se construire sans cette donne, selon lui. Dans une sortie bien curieuse il demande de délocaliser la capitale du pays vers l'Algérie profonde, car Alger est aujourd'hui exposée à tous les dangers. Une idée a étudier.