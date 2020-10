Peut-on être infecté une deuxième fois par le coronavirus ? Il semblerait que la réponse soit «oui»! L’Algérie vient d’enregistrer ses deux premiers cas de recontamination au Covid-19. C’est ce qu’a annoncé le professeur Kamel Djenouhat, chef du service «Laboratoire » de l’hôpital de Rouiba. «On vient d’enregistrer à l’hôpital de Rouiba deux cas de réinfection au coronavirus», a fait savoir le professeur Djenouhat dans une interview au site spécialisé Essaha.com. «Il s’agit de deux femmes. L’une fait partie de notre personnel et l’autre est sa mère. Elles ont été testées positives au PCR», ajoute-t-il.

L’ancien chef de département à la Faculté de médecine d’Alger précise que ces deux femmes avaient été infectées une première fois au mois de juin dernier. «Certes, pour le moment elles ont des symptômes moins graves que la première fois.

Néanmoins, cette réinfection prouve qu’on ne développe pas une immunité durable», souligne le même spécialiste. Il met donc en garde les personnes qui ont déjà été infectées sur un éventuel relâchement et le non-respect des mesures barrières. «On a tendance à dire ‘’Mabrouk’’ (félicitations, Ndlr) aux personnes qui guérissent de cette maladie, croyant qu’elles ne risquent plus de l’attraper. Or, ces deux cas viennent de prouver le contraire», explique-t-il. «Malheureusement, on n’est pas à l’abri d’un autre épisode d’infection», soutient le professeur, djenouhat. Ces premiers cas de re-contamination en Algérie devraient donc donner à réfléchir à ceux qui reprennent leur vie de l’avant-virus après avoir réussi à le vaincre une première fois. Ils ne sont donc pas sortis de l’auberge. Comme le reste de la population non encore infectée, ils doivent se soumettre aux protocoles sanitaires s’ils ne veulent pas vivre le même enfer. Certes, les cas de réinfection sont, pour le moment, rares à travers le monde. Depuis un premier cas de réinfection officiellement enregistré dans le monde, le 24 août dernier à Hong Kong, seule une poignée de cas similaires a été recensée.

Néanmoins, avec la seconde vague qui frappe le monde entier, ces derniers jours, les spécialistes s’attendent à voir plus de cas du genre émerger. Ils craignent même que ces réinfections soient des cas graves. Car, la semaine dernière aux Pays-Bas, une femme de 89 ans est devenue la première personne connue à mourir du Covid-19 après avoir été infectée à deux reprises. Atteinte d’un cancer, elle a été réinfectée deux mois après sa première contamination. Un décès qui a encore une fois montré que ce virus reste difficile à comprendre. Seul remède : les gestes barrières...