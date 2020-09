L'Expression: L'Algérie et le Vietnam partagent une histoire commune de lutte contre le colonialisme, ce qui imprime un caractère spécial aux relations entre les deux pays. Cependant, cet avantage ne s'est pas répercuté sur les échanges commerciaux qui n'ont pas dépassé le chiffre dérisoire de 190 millions de USD en 2019.

Nguyen Thanh Vinh: Selon les données statistiques des Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 190 millions d'USD en 2019. La structure des produits exportés et importés entre les deux pays n'est pas caractérisée par une concurrence, mais une complémentarité. Les marchandises vietnamiennes sont hautement appréciées tant en qualité qu'en prix concurrentiels par les hommes d'affaires et les consommateurs algériens. Ce sont le café, le riz, le poivre, les produits aquatiques, les produits en fer et en acier, les ordinateurs. À l'inverse, le Vietnam importe de l'Algérie des produits tels que les produits pharmaceutiques, les caroubes, les minerais, les papiers et déchets de papier, les aliments pour animaux, etc.

La coopération commerciale actuelle reste toutefois modeste par rapport aux potentialités des deux pays. Il existe plusieurs raisons que l'on peut citer ici: Premièrement, l'une des principales raisons est le problème du manque d'informations et de compréhension du marché dans chaque pays. Comme vous le savez, pour faire des affaires, des investissements, des voyages dans un autre pays, les entreprises ou les gens ont besoin d'informations et de renseignements sur les produits commerciaux, l'environnement des affaires, les conditions climatiques, la nature et ses habitants, l'histoire, la culture et les habitudes de consommation des populations dudit pays...

Deuxièmement, le contact direct et l'échange entre les ministères, les secteurs, les localités, les entreprises et les personnes dans chaque domaine n'ont pas été établis ou n'ont pas été entretenus de manière continue et étroite, ce qui fait que l'échange d'informations, la consultation, la mise en oeuvre de plans et d'accords de coopération entre les deux parties ne sont toujours pas mis en oeuvre efficacement. Troisièmement, le manque d'un accord entre les deux pays pour encourager et protéger les intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs dans chaque pays, ainsi que d'un mécanisme pour régler efficacement les différends économiques et commerciaux. À ma connaissance, l'établissement d'un tel accord bilatéral et de mécanisme de règlement stimuleront des entreprises d'un pays à venir faire des affaires dans l'autre pays.

Quel est le nombre d'entreprises vietnamiennes activant en Algérie? Y a-t-il des secteurs précis qui intéressent les investisseurs de votre pays?

A l'heure actuelle, on compte seulement le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) activant en Algérie sous forme de joint-venture. Le Groupement Bir Seba, co-entreprise entre PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP-40%), la compagnie thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP - 35%) et le Groupe Sonatrach (25%) est un symbole de la coopération réussite entre le Vietnam et l'Algérie. Douze ans après sa mise en oeuvre (2003), ce projet pétrolier pour l'exploitation du gisement de Bir Seba a donné son premier baril en août 2015. L'investissement total du projet s'est élevé à plus d'un milliard de dollars. Sa capacité de production actuelle est de 18.000 barils par jour.

Les domaines qui intéressent les investisseurs vietnamiens sont l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz, des mines, la transformation agro-alimentaire, etc.

Votre pays fait figure d'exemple dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Officiellement il n'a enregistré que deux décès depuis fin juillet. Quel est le se-cret de cette gestion alors que vous partagez près de 1300 kilomètres de frontière terrestre avec la Chine, principal foyer de cette pandémie?

La pandémie de Covid-19 est apparue comme un défi sécuritaire non tradittionel sans précédent, qui a eu des répercussions profondes sur les économies et les sociétés du monde entier. Le Vietnam a compté officiellement un cas atteint de Covid-19 le 23 janvier 2020, qui a été importé de la Chine. Pour l'ensemble de la période de propagation de l'épidémie, allant des premiers cas détectés en janvier en Chine jusqu'aujourd'hui (le 7 septembre 2020), le Vietnam ne compte que

1049 cas de coronavirus au total avec 35 morts. Des experts internationaux ont hautement apprécié un tel bilan de lutte contre le Covid-19 au Vietnam car le pays étant très peuplé, ayant des moyens sanitaires limités, et qui partage une frontière terrestre de plus de 1300 km avec la Chine, le Vietnam a toutefois réussi à gérer la propagation de cette pandémie. Les secrets dans sa lutte contre peuvent être résumés comme les suivants:

-tout d'abord, la réaction des autorités et de la population devant la menace de Covid-19 était très rapide, vigoureuse et systématique. Le 11 janvier 2020, le jour où le gouvernement chinois a annoncé son premier cas de décès par cette maladie, le gouvernement vietnamien a organisé une surveillance rigoureuse de ses frontières et par la suite fermé ses frontières avec la Chine dès le 1er février 2020.

Tous les passagers des aéroports internationaux ont été mis à l'épreuve de la température corporelle et ceux provenant de régions à haut risque ont été soumis à une quarantaine obligatoire et conduits directement vers les centres de confinement. Il y avait eu une surveillance très stricte des frontières à partir du février et ensuite la fermeture des lignes aériennes internationales et domestiques. Les mesures d'interdition des rassemblements de plus de 20 personnes, puis 10 personnes et la décision de fermer les commerces non essentiels ont été prises dans tout le pays.

Le ministère de la Santé a décidé, le 15 janvier 2020, de mettre en oeuvre une stratégie de lutte contre le Covid-19 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Un comité interministériel de crise, avec des scientifiques, a été aussi mis en place. L'une des premières mesures était la fermeture des établissements scolaires. Les mesures de confinement local ont été décidées sur la base de dépistage. Le gouvernement a ensuite confiné une commune rurale de 10000 habitants à la mi-février et décidé finalement le confinement national en avril 2020. Il suivait la stratégie fondée sur des tests massifs quand le Vietnam en a réuni les moyens. Les personnes mises en quarantaine ont été testées au début et à la fin de la période de leur mise en isolement provisoire, les populations jugées à risque ont été massivement testées. D'après le ministère de la Santé du Vietnam, depuis le début de la pandémie, on a fait 1 million de tests au Vietnam.

En plus, le traçage des personnes contacts aura été aussi l'une des clés de la réussite du plan vietnamien de lutte anti-Covid. Le traçage de tous les contacts des personnes détectées positives est systématisé à l'aide de 63 centres provinciaux, 700 centres de districts et 11000 dispensaires de santé. Les médias informent les populations où des personnes ont été détectées positives afin qu'elles se présentent aux centres de dépistage. Enfin, le Vietnam avait montré un engagement communautaire fort dans la lutte contre la propagation du conoravirus.

Dès qu'un cas est déclaré, il est désigné comme F0 et mis en isolement à l'hôpital. Les personnes avec qui il a été en contact, désignées comme F1, sont testées et mises en quarantaine dans des centres de regroupement gérés par le gouvernement. Les contacts de ces contacts, désignés comme F2 sont priés de rester en quatorzaine à leur domicile.

Au Vietnam, la lutte contre le conoravirus est considérée comme une «guerre contre l'agresseur» qui se fait par des moyens de communication de toutes sortes: journaux, télévision, radio, Internet... Une vidéo et une chanson en vietnamien expliquant le mode de propagation du virus a été vue plus de 53 millions de fois. La réaction rapide du gouvernement et la participation active et volontaire de la population ont permis au Vietnam d'enregistrer des résultats positifs dans la lutte contre le Covid-19. Selon des analyses étrangères, le Vietnam a su se servir de son expérience dans la gestion des épidémies précédentes qui ont frappé le pays comme le Sras en 2003. Il y a une grande fierté nationale qui a permis le contrôle de cette pandémie.

Conscient que la pandémie n'épargne personne et touche tout le monde et étant membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam a reconnu la nécessité d'une coopération internationale dans la lutte contre la pandémie qui a frappé tout le monde et lui a accordé la priorité qu'elle mérite telle que: l'échange actif des informations et des expériences avec d'autres pays dans le cadre des plates-formes bilatérales et multilatérales; la sympathisation avec les difficultés de toutes les

autres personnes infectées par la pandémie. Dans la mesure du possible, le Vietnam a sincèrement contribué à la lutte dans la région et dans le monde en s'engageant dans de multiples formes de coopération et offert son aide, en nature et en argent, à 25 pays et organisations internationales, y compris l'Algérie.

Vous avez fait une guerre totale pendant une décennie aux Américains. Le conflit qui a pris fin en 1975 s'est soldé par des millions de morts côté vietnamien et des dizaines de milliers de soldats américains tués, qui ont traumatisé les deux nations. Comment s'est faite votre réconciliation avec les Américains?

«Après 1975, le Vietnam était entré dans la reconstruction et le développement de l'économie du pays.

Cependant, à cause des longues guerres et de l'embargo américain, le Vietnam a rencontré beaucoup de difficultés: importation des produits alimentaires et de biens de consommation, hyperinflation, crise socio-économique, taux de chômage élevé. Devant toutes ces difficultés, en particulier l'embargo américain, qui empêchent les institutions financières internationales de prêter des capitaux au Vietnam et les pays de commercer et d'investir au Vietnam, ce dernier a fait beaucoup d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis pour sa conscience qu'il ne pourrait développer son économie qu'après la normalisation des relations avec les États-Unis.

La levée de l'embargo américain contre le Vietnam et la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays étaient un processus de longues négociations diplomatiques. En février 1994, le président américain Bill Clinton a annoncé la décision d'abolir l'embargo commercial contre le Vietnam.

En juillet 1995, les États-Unis et le Vietnam ont annoncé la normalisation de leurs relations diplomatiques.

Avec la normalisation des relations avec les États-Unis et son adhésion à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (l'Anase), l'année 1995 a marqué le commencement du processus d'intégration internationale du Vietnam. Ce dernier a accordé une haute priorité à développer des échanges commerciaux avec les États-Unis. Pourtant, cela n'était pas facile à cause de l'existence de pleins de lois aux États-Unis interdisant et limitant leurs affaires avec les communistes, la méfiance entre les deux pays était très grande. Le Vietnam devait faire beaucoup d'efforts pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Vingt- quatre ans après la fin de la guerre du Vietnam, le 25 juillet 1999, le Vietnam et les États-Unis ont conclu un accord de principe sur les échanges commerciaux, qui pourrait permettre au Vietnam de rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, les États-Unis demeurent le premier client du Vietnam avec 61,4 milliards d'USD de produits exportés en 2019, comptant ainsi pour 23% des exportations vietnamiennes. Les États-Unis ont investi 38 milliards d'USD au Vietnam.

«Les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont atteint un niveau et une ampleur que personne n'aurait pu imaginer il y a 25 ans», a déclaré l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis à l'occasion du 25ème anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales (le 12 juillet 2020). Après 25 ans de normalisation, la coopération bilatérale a connu des progrès dans tous les domaines tels que le règlement des conséquences de la guerre, l'éducation, le commerce, l'investissement, et la sécurité et le maintien de la paix. La croissance constante des relations entre les deux pays témoigne de leur volonté de mettre de côté leur passé, de surmonter les différences pour s'orienter vers un avenir servant davantage les intérêts des deux peuples et contribuant à la sécurité, à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Avez-vous définitivement tourné la page de la guerre, pansé les blessures ou existe-t-il encore un ressentiment anti-américain?

C'est vrai que la guerre était une catastrophe pour les deux pays et qu'elle avait engendré de graves conséquences pour chaque pays. Le Vietnam et les États-Unis ont décidé de normaliser les relations diplomatiques parce que cette normalisation se conforme certainement aux intérêts des deux peuples. Le Vietnam et les États-Unis pensent qu'ils peuvent mettre de côté leur passé pour s'orienter vers un meilleur avenir en normalisant leurs relations diplomatiques. Après cette normalisation, les deux pays ont trouvé une voix commune pour résoudre les problèmes dans différents domaines, en particulier le règlement des conséquences de la guerre. Par exemple, le Vietnam aide les États-Unis à chercher des soldats américains disparus pendant la guerre, à son tour, les États-Unis aident le Vietnam à déminer des bombes, mines et munitions non explosées, à décontaminer l'environnement pollué par l'agent orange, à soutenir des milliers de victimes des bombes et des mines et à chercher des soldats vietnamiens disparus aussi.

Le règlement des conséquences de la guerre avait joué un rôle significatif dans la normalisation des relations bilatérales et l'approfondissement de la confiance mutuelle. Grâce à tout cela, je peux dire qu'il n'existe plus le ressentiment anti-américain au Vietnam. Permettez-moi de citer une partie d'une conversation entre le général Giap et un vétéran américain. Ce vétéran lui a demandé: «Je ne comprends pas pourquoi auparavant j'avais combattu le Vietnam mais aujourd'hui vous me recevez?» Le général Giap lui a répondu: «Auparavant, vous étiez venu au Vietnam avec un Thompson, les Vietnamiens vous attendaient avec un fusil. Aujourd'hui, vous êtes venu en tant que touriste, les vietnamiens vous réservent un bon accueil.» En entendant la réponse du général Giap, ce vétéran américain a pleuré.