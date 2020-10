C'est une histoire incroyable qu'ont vécu des jeunes adolescents la semaine dernière. Alors qu'ils venaient d'acheter des produits pyrotechniques pour célébrer, comme à leur habitude, la fête du Mawlid, ils sont «braqués» par les services de sécurité! Crédules, ces jeunes n'avaient pas compris ce qui était en train de se passer. Comme des trafiquants de drogue, ils ont été fouillés puis embarqués au commissariat. Après interrogatoires, leurs parents ont été contactés pour leur dire que leurs enfants avaient été arrêtés. Pris de panique, ils se sont dirigés au commissariat où on leur a fait savoir que leurs bambins ont été embarqués pour achat et possession de «Mharek» (pétards). Les produits ont été saisis et les parents sont passés à l'amende, jusqu'à 35 000 dinars pour l'un d'entre eux. Cela aurait été tout à fait normal du fait que ces produits sont interdits, mais c'est un secret de Polichinelle que de dire qu'ils sont en vente libre. D'où les ont-ils achetés ces jeunes? À chaque coin de rue du pays, ils sont en vente libre sans que les vendeurs ne soient inquiétés. Une petite virée à Bab El Oued au quartier de Djamaâ lihoud on peut découvrir tout un quartier dédié à ces produits. Alors comment peut-on sanctionner des acheteurs et laisser agir librement les vendeurs? Un paradoxe qui doit ouvrir une réflexion sur la légalisation de ces produits pyrotechniques. Comme dans tous les pays du monde, cette vente doit être contrôlée et réglementée. Seuls les produits ne représentant aucun danger pour la santé doivent être autorisés. Avec l'interdiction actuelle, on est submergé par toutes sortes de marchandises plus dangereuses les unes que les autres, dont la provenance et les composants sont inconnus. De véritables bombes dans les mains de nos petits!