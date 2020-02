Aucun Oranais n’oubliera de sitôt le 22 février de l’année dernière, journée qui a été la déclaration de la naissance du Mouvement populaire pour le changement, le Hirak. Aussi, le 22 février étant le prélude à la chute de Bouteflika et son système, nombreux sont les Oranais et les Oranaises qui sont sortis, hier, dans la rue pour célébrer aussi le 1er anniversaire du Hirak qui, pour eux et elles s’inscrit dans la durée jusqu’à la satisfaction pleine et entière des revendications posées par le peuple, en manifestant chaque vendredi depuis le 22 février de l’année dernière. «Nous marcherons sans nous lasser », «Personne ne nous arrêtera », «Nous n’avons pas peur» et tant d’autres slogans hostiles au pouvoir ont été scandés par la procession ayant pris le départ à partir de la somptueuse place du 1er-Novembre, grossissant au fur et à mesure de son évolution, notamment au niveau de la rue immortalisant la mémoire du grand chahid martyr de la révolution, Larbi Ben M’hidi. Si la place du 1er Novembre sert de point de regroupement et de départ des manifestants, la rue Larbi Ben M’hidi, longue et sans aucun détour d’environ 1 000 mètres, sert de lieu de déchaînement des manifestants et manifestantes s’exprimant librement, en réitérant ce qu’ils qualifient de «revendications populaires non satisfaites jusque-là». Mais ce n’est pas tout. Cette procession observe, comme chaque vendredi, une halte au niveau de la place des Victoires, donnant suffisamment le temps aux marcheurs retardataires de rallier le mouvement pour enfler les rangs avant de rejoindre aussitôt, en grand nombre, la place faisant face au siège abritant la wilaya d’Oran en ralliant, d’abord et sans contourner la place portant le nom d’une autre figure emblématique de la guerre de Libération nationale, en l’occurrence le colonel Lotfi, avant d’emprunter l’époustouflante pente menant vers la cité Bel Air où est dressée la tour des 14 étages de la wilaya d’Oran. En rangs serrés, des manifestants jubilent, d’autres sont en colère, pendant que plusieurs centaines d’autres persistent et signent en jurant par tous les saints de poursuivre le mouvement du Hirak national. Hier encore, les marcheurs ont dit leur mot en n’affichant aucune intention de renoncer.