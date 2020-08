Intervenant à la lumière des derniers rebondissements de la scène politique, Ameur Rekhila, politologue et ancien membre du Conseil constitutionnel, réagit, dans cet entretien, à l'annonce de la tenue du référendum sur la révision de la Constitution, pour le 1er novembre, et concernant les éventuelles retombées sur la scène politique.

L'Expression: quelle lecture faites- vous de l'annonce de la date de la tenue du référendum pour le 1er novembre 2020?

Ameur Rekhila: le retour aux valeurs de l'histoire de l'Algérie, a été constamment présent dans le discours du président de la République, et fixer la date du référendum au 1er novembre revêt une symbolique historique forte, et j'estime que c'est une vision très positive. Mais il y a une responsabilité qui est celle de rendre hommage et de respecter les principes et les sacrifices du peuple, et refléter les attentes des nouvelles générations, par l'édification d'un Etat de droit, dont la Constitution représente le document de base. Est-ce que nous sommes en phase de construire cette base pour répondre aux préoccupations de la société, ou s'agit-il d'une Constitution qui ne diffère pas des précédentes, et qui tend à régler les affaires urgentes uniquement, sans réel projet de société? Cela dit nous sommes optimistes et nous espérons que la Constitution du 1er novembre viendra approfondir les principes de novembre, nous pouvons dire que nous aurons réalisé une avancée remarquable, après 60 ans d'errance constitutionnelle.

Comment voyez-vous l'expression des grandes lignes du changement, à travers la révision de la Constitution?

Ce que le peuple attend, ce n'est pas uniquement une nouvelle Constitution, mais une mouture qui assure les équilibres internes et entre les différents pouvoirs, sur la base de la démocratie. Nous attendons une Constituion qui détermine l'ensemble des prérogatives des pouvoirs et qui, en même temps, favorise la concrétisation des engagements du président de la République qui, dès son intronisation, avait évoqué la réduction de ses prérogatives. Le plus important, ce n'est pas uniquement d'avoir une Constitution adoptée par tous, il s'agit de donner vie à cette Constitution, à travers le respect des lois constitutionnelles dans l'exercice des autorités, notamment celle de la justice, car quand l'appareil judiciaire est indépendant et travaille dans le respect des textes, tous les obstacles seront surmontables.

Quels rebondissements voyez-vous sur la scène politique, pouvons-nous parler d'une nouvelle configuration?

C'est ce que nous espérons. C'est de voir une nouvelle pratique de la politique, loin des anciens paradigmes, et de tout ce qui représentait les alliances du pouvoir, et les protections partisanes. Il s'agit d'un respect sans faille aux textes de la nouvelle Constitution. Il est impératif d'éradiquer l'assistanat des partis politiques, qui en faisait des soutiens au pouvoir, au détriment du Trésor public. Il faut favoriser l'émergence de formations politiques qui avancent un programme, un projet de société et non pas une prédisposition à entrer dans des combines foncièrement soutenues par le pouvoir de l'argent. À ce sujet, nous avons vu les conséquences de ces pratiques où, par la corruption, les partis sont devenus des agréments à louer. Cela étant, la société civile aura un grand rôle à jouer, mais pour l'instant, nous ne pouvons parler de société civile entièrement constituée, nous avons des mouvements associatifs, certes solides, de par leurs positions, mais encore à l'état embryonnaire, dont l'action se résume, pour l'instant, au stade de présentation de revendications. Elle est appelée à évoluer dans le sens de la nouvelle scène politique.

Comment voyez-vous la suite des événements, notamment la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections législatives?

Le calendrier est désormais connu. Il faut préciser, d'ores et déjà, qu'à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement prévue pour le 2 septembre, le président, n'est pas tenu de consulter le Conseil d'Etat, sur la révision de la Constitution, car ce dernier n'a pas de rôle à jouer dans ce cas de figure. Il peut être sollicité pour avis consultatif sur les textes de lois. Dans ce cas, après le passage en Conseil des ministres, le projet de révision de la Constitution sera présenté devant les parlementaires de la 1ère chambre, soit l'APN, puis suivra la convocation du corps électoral 45 jours avant le 1er novembre. Ce qui nous amène à dire que la dissolution du Parlement se fera au début de l'année 2021, mais il est important de revoir, avant la dissolution du Parlement, deux lois organiques importantes, en l'occurrence la loi électorale et celle des partis politiques, qui doivent être conformes à la nouvelle Constitution. Par ailleurs, en ce qui concerne l'organisation des élections législatives, il y a un choix à faire, entre la dissolution du Parlement en premier et la dissolution des Assemblées populaires communales municipaux et de wilayas. À mon avis, il est préférable de commencer par les APC et les wilayas, pour garder un outil juridique en cas de force majeure et d'autre part, le président avait déjà évoqué l'importance de constituer une nouvelle classe politique qui, pour nous, devrait commencer à exercer à partir de la base, qu'ils soient élus et qu'ils soient confirmés dans leurs fonctions. Pour conclure, le plus important est de pouvoir relever les défis politiques, économiques et sociaux, et sortir le pays de l'impasse.