Le conseiller du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a appelé hier, à Alger à intégrer les différents aspects de la Mémoire nationale dans les programmes d'enseignement et de formation pour renforcer l'unité nationale et relever les défis.Dans une allocution, lors d'une réunion périodique avec les coordinateurs des secteurs ministériels concernés par le dossier de la mémoire et des représentants de la société civile, Abdelmadji Chikhi a précisé que «le moment est venu de réviser les programmes d'enseignement et de formation relatifs à l'histoire et à la langue arabe, en accordant un intérêt particulier à ces deux matières».Pour le directeur général des Archives nationales, l'intégration des différents aspects de la Mémoire nationale dans les programmes d'enseignement et de formation est importante, en ce sens qu' «elle permet de renforcer l'unité nationale et de relever les défis posés par les développements induits par les technologies de l'information et de la communication et leur impact sur les sociétés, et en particulier sur la société arabe». De plus, Chikhi a insisté sur la nécessité de mettre en valeur les résultats des recherches scientifiques, réalisés par les établissements universitaires et les instances s'intéressant à l'histoire et à la langue arabe, et de les traduire sous forme de mécanismes favorisant la «promotion de l'enseignement de ces deux matières, surtout dans les premiers cycles de l'enseignement».