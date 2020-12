Le docteur Mohamed Amine Boutiche est enseignant à l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar. Il nous parle des préparatifs de la rentrée, du protocole sanitaire ainsi que du passage forcé vers l'enseignement 2.0. Il évoque également ses appréhensions quant à cette reprise qu'il n'hésite pas à qualifier de grand défi. Appréciez-plutôt...

L'Expression: La rentrée universitaire va se faire avec un protocole sanitaire strict. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?

Mohamed Amine Boutiche: le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique a mis en place un protocole sanitaire clair, facile à appliquer. Il a, néanmoins, laissé le soin à chaque université de l'adapter selon ses spécificités. À l'Usthb, à l'instar des autres établissements universitaires une commission Covid-19 a été mise en place. C'est elle qui chapeaute tout ce qui concerne ce protocole. Il a été en outre, décidé de prendre la température à l'entrée de l'université pour les étudiants et le personnel. Le masque est bien évidemment obligatoire. Tout comme la distanciation sociale. Les regroupements sont interdits. Ceux qui seront pris en «flagrant délit» risquent de lourdes sanctions. Il y a aussi l'installation de fontaines d'eau dans des endroits clés de la faculté. Le gel hydro-alcoolique est lui présent dans chaque salle de cours ou amphithéâtre. Il est fabriqué au niveau de l'Usthb, donc on dispose de quantités suffisantes.

Etes -vous prêt pour faire face à cette reprise bien particulière?

Effectivement, cette rentrée universitaire est bien particulière. On va alterner entre le présentiel et l'enseignement à distance. Les étudiants seront partagés en plusieurs groupes. Comme l'exige la tutelle, ce sont 16 étudiants pour 50 m². C'est demain (aujourd'hui Ndlr) que nous accueillerons la première vague. Elle concerne les étudiants de première année. À l'Usthb, ils sont plus de 9000 étudiants à rejoindre pour la première fois le banc de l'université. Je peux vous affirmer que toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions. On s'y prépare depuis plusieurs semaines. On est conscient du grand défi qui nous attend, on est prêt à le relever...

Cette année, les cours se feront de façon «hybride», entre présentiel et visioconférence. Les enseignants sont-ils prêts pour cette nouvelle méthode?

Faire face à un écran est beaucoup plus difficile que de faire face directement à des étudiants. Cela nécessite un certain savoir-faire et une technicité à même de permettre de faire preuve de pédagogie et garder l'audimat concentré. Des formations sont prévues pour apprendre au corps enseignant ces méthodes. On a aussi reçu des vidéos tutoriels, ainsi qu'une documentation pour se formaliser avec ces techniques. Aussi, il faut savoir que ce ne sera pas nouveau pour la majorité d'entre nous. On a pu se familiariser avec durant la reprise du 2e semestre qui s'était faite majoritairement en E-Learning. Ce qui fait que nous utilisons depuis plusieurs mois cette technique d'enseignement en ligne.

Quelles sont vos appréhensions par rapport à cette rentrée?

Ce qui fait peur, ce sont les nouveaux bacheliers. Ils sont appelés à intégrer un nouveau monde pour eux, à savoir l'université. Habituellement, ils ont le droit à une période d'adaptation, mais avec la crise sanitaire actuelle ils seront directement soumis à la dure réalité. De plus, ils n'ont pas suivi le troisième trimestre à cause du Covid-19. Il est impératif de leur faire une mise à niveau. Mais avec le retard accumulé, ce ne sera pas du tout évident. Surtout qu'il faudra les habituer, entre-temps, à l'enseignement à distance.

Mon autre crainte se situe dans la qualité de l'Internet et le fait que beaucoup d'étudiants n'y ont pas accès. Ce sont là, les deux seules choses qui nous avaient perturbés lors de la reprise du S2. Le problème a été soulevé. On nous a promis que cela avait été réglé. Wait and see!