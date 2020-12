Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a assuré, hier, que l’Algérie acquerra le vaccin anti-coronavirus présentant des garanties certaines, d’où l’impératif d’éviter toute précipitation ou décision aléatoire. «Nous prendrons la décision nécessaire et appropriée pour choisir le vaccin qui présente des garanties certaines », a affirmé Djerad, en marge de la commémoration du 60è anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960.« Lorsque nous prendrons la décision, nous devons avoir des garanties certaines à 100% par respect à notre peuple et nos citoyens, et sur la base du travail scientifique que nous avons entrepris depuis le début de la pandémie», a-t-il soutenu. Le chef de l’Exécutif a précisé, en outre, que cette décision sera prise en collaboration avec la Commission scientifique. «Nous devons avoir confiance en nos scientifiques et médecins et en le travail que nous avons accompli depuis le début de la crise sanitaire», a-t-il conclu.