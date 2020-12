À peine sortie de sa garde, le docteur Imene Cheklal nous accorde une entrevue expresse. Elle nous parle de sa soirée aux urgences, tout en assurant qu'elle reflète la situation sanitaire du pays. Elle parle également de l'efficacité des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Elle insiste sur le fait que la pandémie n'est pas encore finie. Enfin, elle donne son avis sur le vaccin anti-Covid-19. Entretien...

L'Expression: Bonjour docteur, vous venez de finir votre garde. Comment

c'était?

Docteur Imène Cheklal: (rires, Ndlr). Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de garde normale. On peut enfin respirer un peu après la folie des dernières semaines. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus calme que ce qu'on a pu voir depuis le début du mois de novembre. D'après ce que j'ai pu constater sur le terrain ainsi que ce que me rapportent les collègues des différents hôpitaux du pays, la situation sanitaire s'améliore de jour en jour. On note une baisse régulière du nombre de consultations. Les hospitalisations sont également en nette diminution. Mieux encore, il y a de moins en moins de cas graves qui se présentent aux urgences, ce qui fait que le nombre d'hospitalisations en réanimation est aussi en décroissement. En gros, les services hospitaliers enregistrent une baisse notable de la pression.

Justement, comment se présente la situation épidémiologique en Algérie?

Comme je l'ai déjà dit, l'épidémie est au ralenti par rapport au mois dernier. La tendance du nombre des contaminations est en baisse. Je pourrai dire que les voyants sont passés du rouge à l'orange. Néanmoins, il ne faut pas croire que l'épidémie a disparu. Certes, la circulation du virus connaît un affaiblissement, mais il circule toujours. Il est encore présent parmi nous. Un petit relâchement pourrait tout remettre en cause. On doit rester sur nos gardes. La victoire contre cette maladie dépend de notre prise de conscience. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui faisons circuler le coronavirus. Le seul moyen de l'empêcher est de respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale. La prudence est toujours de mise car la situation sanitaire connaît, certes, une nette amélioration, mais cela reste relatif tant que le virus n'a pas disparu, surtout qu'on fait face à un «ennemi» imprévisible...

Les mesures de confinement expirent demain. Êtes-vous pour leur maintien ou leur allègement?

Écoutez, cette question est du ressort du Comité scientifique de suivi et d'évaluation de la pandémie. Ce sont eux qui ont toutes les données en main pour prendre la décision adéquate. Ils ont jusque-là bien géré la crise, voyons alors ce qu'ils décideront demain. Toutefois, d'un point de vue personnel, je suis contre un durcissement des mesures. Elles ont montré leur efficacité lorsque la situation sanitaire était plus délicate que maintenant. Leur durcissement ne ferait que mettre encore plus dans la difficulté certaines activités économiques. Par contre, je ne suis pas pour leur allègement à l'heure actuelle. Il est impératif d'opter pour la prudence avec un relâchement progressif, car on risque de retomber dans le même piège de la première vague. Je pense donc que leur maintien comme elles sont actuellement est la meilleure chose à faire. On ne change pas des «mesures» qui gagnent...

Les Algériens attendent impatiemment le vaccin. Les autorités ont décidé de prendre leur temps avant d'acheter ce fameux «antidote». Qu'en pensez-vous?

Je suis de ceux qui saluent la décision prise par les autorités. Pour moi, c'est une preuve qu'ils ne nous prennent pas pour des cobayes, comme c'est le cas dans certains pays. On doit attendre de voir l'efficacité de ces vaccins et surtout leurs effets secondaires. Certes, il y a eu des études à grande échelle, mais ça reste de nouveaux vaccins. Il faut patienter encore un peu, surtout que ces vaccins n'ont pas encore commencé à être commercialisés ni homologués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La prudence est donc la meilleure solution pour bien choisir le vaccin qui sera efficace et inoffensif!