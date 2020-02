Alger 31 janvier 2020. Acte 50 du Mouvement populaire et pacifique. Comme à leur habitude, les manifestants algérois sont au rendez-vous. Vers 11h du matin, la rue Didouche-Mourad donne le ton. Ce n’est pas une nouveauté, puisque depuis le début du Mouvement populaire, un cortège de manifestants défile sur cet axe menant jusqu’à la Grande Poste scandant «Algérois réveillez- vous !». Et ça marche. Juste après le passage du cortège, la vie reprend ses droits dans la capitale. Il faut le dire que depuis le Hirak, les vendredis de la capitale sont différents. Cafés et restaurants ainsi que les buralistes sont ouverts…!

Le centre-ville bouillonne, entre riverains qui font leurs courses, et d’autres qui arrivent de la périphérie pour être aux premières loges, avant l’arrêt des transports en commun, et la fermeture des cafés.

Le calme reprend ses droits sur la ville quand l’heure de la prière du ven-

dredi arrive, marquant ainsi la pause du premier tour du 50e vendredi depuis le 22 février !

Amel, installée tranquillement dans un café de l’axe principal de la capitale, le «Brunswick», affirme : «Il y a moins d’un an, le vendredi était pour moi le jour où j’avais beaucoup de temps et absolument rien à faire, à moins de partir loin du centre-ville. Pour ma génération, le vendredi est une journée perdue, mais depuis le Hirak, tout a changé. La révolution c’est aussi ça, je suis une femme assise dans un café, seule, un vendredi matin et je n’ai pas peur pour ma sécurité, nous avons arraché cela, et nous allons arracher d’autres choses.»

Amel fait partie de la nouvelle génération, avant le 22 février, la jeune femme ne s’intéressait pas à la politique. «Je n’ai jamais eu une âme de militante acharnée. Comme chaque citoyen, ce que traversait le pays me faisait mal, bien évidemment, mais je ne voulais nullement entendre parler de politique. Pour moi ce n’était pas du ressort des citoyens, mais des élites, de trouver des solutions. Pour ce qui a changé depuis le 22 février, je ne suis pas au point de tout comprendre ou d’avoir des avis bien tranchés, mais au moins je suis , je lis la presse nationale, je regarde les informations. A mon sens, le premier acquis du Mouvement populaire est de nous avoir montré que notre silence, durant 20 ans, a été le complice des tragédies que nous avons traversées», poursuit Amel, qui souligne que sa détermination et sa confiance en l’avenir sont inébranlables. «J’ai confiance en l’avenir de notre pays, mais il reste encore beaucoup à faire.»

Il est 13h30, nous sortons du café, l’heure du 2e tour approche, et il ne faut surtout pas rater le début. En à peine quelques secondes, la rue Victor Hugo, se remplit de monde. «Algérie libre et démocratique», scandent les premiers manifestants qui se dirigent vers la rue Didouche-Mourad.

Tout au long de cette rue mythique de la capitale, les Hirakistes ne s’arrêtent pas et réaffirment leur détermination à changer les «choses». Les slogans sont criés à tue-tête. La plupart d’entre eux sont hostiles au pouvoir en place.

On pouvait entendre le fameux «Etat civil pas militaire» ou encore «justice du téléphone». Réitérant en outre, ce que les Hirakistes estiment être les préalables pour le dialogue, à savoir la libération de tous les détenus et l’ouverture des champs politique et médiatique. Et aussi, le refus de l’exploitation du gaz de schiste. Ce vendredi a aussi été marqué par l’incroyable solidarité avec le peuple palestinien. Que ce soit par le port du Keffieh et drapeaux palestiniens, ou encore des slogans dédiés à la lutte de ce peuple.