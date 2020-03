Après la décision prise par les autorités publiques de fermer les espaces publics et de réduire l'activité, les citoyens se préparent à un confinement volontaire. Dans les rues, les Algériens commencent à prendre conscience de l'ampleur du danger et prennent au sérieux les consignes de préventions des experts de la santé. Désormais, l'appel lancé par les activistes sur les réseaux sociaux incitant les citoyens à «rester à la maison», commence petit à petit à trouver son écho au sein de la société.

Les premiers signes arrivent des espaces commerciaux pris d'assaut pour l'approvisionnement en produits alimentaires. Dans les épiceries des quartiers comme dans les grands espaces, la demande sur les pâtes, la farine, le sucre, l'eau minérale et l'alimentation pour bébé, ne cessent d'augmenter.

Pour que cette «conscience» ne se transforme pas en «panique», le ministère du Commerce rassure sur la disponibilité des produits alimentaires en quantité et fait appel à l'«autodiscipline» et «la solidarité» entre les citoyens durant cette période et rassure sur la disponibilité des produits alimentaire en quantité. «Il n y'aura pas de perturbation. Les stocks contiennent des quantités pour approvisionner le marché jusqu'à la fin de l'année, au pire en produits commerciaux ou agricoles», assure-t-il. Selon Rezig, le département du commerce «suit de près l'évolution du coronavirus et l'approvisionnement du marché, et ce, en coordination avec les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie en vue de garantir l'abondance de tous les produits», déclare-t-il.

Dans le même sillage l'Union générale des commerçants et artisans algériens Ugcaa, appelle les citoyens à «la rationalisation de la consommation et de ne pas céder à la panique», tout en rassurant sur l'approvisionnement des marchés en matière de produits alimentaires. Elle a également appelé «tous les commerçants et artisans algériens à se mobiliser, faire preuve de vigilance et suivre les règles de sécurité en vue d'éviter toute contamination éventuelle».

Enfin, l'appel des autorités officielles du pays au cloisonnement n'est pas encore lancé. Pour le moment, les responsables publics et ceux de la santé interpellent la conscience citoyenne à s'impliquer dans le programme de lutte contre la propagation du virus en respectant les consignes de prévention et d'éviter la fréquentation des endroits peuplés. Mais les citoyens, semble-t-il, ont déjà pris les devants, et se lancent dans les préparatifs du confinement volontaire, ou éviter tout contact avec l'extérieur, en particulier dans cette période, où la négligence et l'irresponsabilité peuvent conduire à une «mort certaine». Le nombre de cas contaminés tourne autour d'une soixantaine de cas confirmés dont quatre décès enregistrés sur le territoire national.

Cependant, une question se pose: les Algériens ont-ils tiré les leçons des expériences des autres peuples? Pour répondre à cette question il faut attendre l'évolution de la situation dans les jours à venir.