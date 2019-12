Le candidat du RND à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, a animé, hier, un meeting à Khenchela, Oum El Bouaghi et Batna. Il a promis, à partir de Khenchela, de faciliter les investissements étrangers en partenariat avec les entreprises algériennes. S’exprimant lors d’un meeting animé à la cinémathèque de la ville, à l’occasion du dernier jour de la campagne électorale, il a assuré que, «s’il était élu à la tête du pays, il œuvrerait à faciliter les procédures d’investissements étrangers en Algérie conformément aux lois en vigueur assurant les droits du pays d’accueil et le développement de son économie». Le même candidat a souligné que «la wilaya de Khenchela, comme d’autres wilayas du pays, recèle des ressources minières qui gagneraient à être exploitées en partenariat avec des opérateurs étrangers afin de générer de la richesse et créer des emplois permanents pour mettre fin au bricolage ». Sur un autre registre, le secrétaire général par intérim du RND a promis d’ouvrir un musée dans chaque commune du pays afin de permettre aux nouvelles générations de s’attacher plus à leur passé. «Nous nous efforcerons d’ouvrir un musée dans chaque commune pour que nous ne devenions pas un peuple sans mémoire», a-t-il martelé. Au cours de son meeting, il a également promis «de résoudre les problèmes des maquignons notamment celui relatif aux aliments du bétail en vue de préserver et diversifier les ressources animales et mettre un terme à l’importation». Il a ajouté qu’«il ne se satisfera pas de promulguer une nouvelle Constitution s’il était élu président», mais qu’il «recourra au peuple à chaque fois qu’il sera nécessaire de le consulter sur des questions cruciales concernant l’avenir de la nation». Il a estimé que «le débat télévisé de la veille, des candidats en lice à l’élection du 12 décembre, a donné une image appropriée de la démocratie en Algérie, à l’instar de l’image honorable donnée auparavant par le peuple lors de son Hirak pacifique et historique». Il n’a pas manqué de saluer «le rôle de l’Armée nationale populaire dans la protection de l’Algérie». Il a relevé que «l’Algérie a parcouru un long chemin lui permettant de franchir le cap actuel grâce à l’ANP». Au terme de son meeting, il a réitéré sa promesse «aux gardes communaux, aux groupes d’autodéfense et aux retraités de l’ANP» d’étudier leurs dossiers et de se pencher sérieusement sur leurs cas pour améliorer leur situation sociale». Il a promis aussi «d’accorder une prime aux femmes au foyer pour leur implication dans l’éducation des générations montantes».