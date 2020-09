L'Expression: Vous êtes le premier membre du comité central à démissionner quelques jours après le début du Mouvement populaire du 22 février 2019. Cette décision a-t-elle été un choix ou une contrainte?

Badis Bouloudnine: J'ai démissionné du comité central plus exactement le 28 février 2019, c'est-à-dire 6 jours après le début du mouvement populaire. Ma démission a été largement relayée par les presse et les réseaux sociaux. Ensuite, je dois vous dire que durant ces 15 dernières années mes positions n'ont pas varié. Je suis l'un des rares militants à avoir combattu la corruption au sein même du parti. Cela ne s'est pas fait avec des bouquets de fleurs et des friandises. Bien évidemment, j'ai fait l'objet de menaces en tout genre contre ma personne, mes proches, ma famille et mes biens. Pour autant je n'ai pas cédé. Entendons-nous bien, je ne prétends pas avoir fait un acte héroïque, loin de là. Mais j'ai accompli un devoir de militant et de citoyen sans plus. De ce fait, il était tout à fait évident que je rejoigne le Hirak, dès la première semaine, comme l'ont fait des milliers d'autres militants du parti. Je l'ai fait en toute conviction, ayant perçu une lueur d'espoir à travers ce mouvement. Plus que cela, ma démission du comité central a jeté une certaine suspicion au sein même de la «issaba» qui a remis ses menaces, allant jusqu-à vouloir porter atteinte à mon intégrité physique.

Vous avez croisé le fer avec l'ancienne direction. À présent, il y a une nouvelle équipe. Etes-vous toujours opposé à la démarche du parti?

Le nouveau secrétaire général est un militant qui a subi toutes sortes d'exclusions, d'injustice et de marginalisation. Je le connais bien, pour avoir travaillé avec lui et nous avons combattu ensemble contre les ex-dirigeants qui ont utilisé le parti comme un registre du commerce pour servir leurs intérêts personnels, sans compter qu'ils ont ouvert les portes du parti à des forces de l'argent, qui ont terni l'image du FLN.

J'espère que ce sera un nouveau départ, un vrai début pour corriger les dérapages qui ont nui au parti, et surtout nous dégager du marais de la corruption qui mine les rangs de notre formation politique

Il faut dire qu'il est trop tôt pour juger de l'action de cette nouvelle équipe qui a, sur ses frêles épaules, un héritage catastrophique. Avouons qu'il faut du courage et des convictions saines pour oser défendre le FLN dans de pareilles circonstances. Il n' y a plus de ratelier, plus de marchandages et plus d'intérêts. Il ne reste que des convictions.



Le FLN tente un retour sur la scène à l'occasion du référendum sur la Constitution et les élections législatives. Pensez-vous qu'il pourra sortir indemne des prochaines échéances électorales?

Les choses seront très difficiles, surtout avec cette corruption endémique au sein du parti. Lorsque les portes sont ouvertes aux opportunistes et aux forces de l'argent sale, le pire devient alors une évidence. La majorité des militants honnêtes et propres a été exclue des instances dirigeantes. C'est un vrai massacre qui a été commis. C'est dire que les dirigeants actuels du parti sont confrontés à des défis majeurs, mais ce n'est pas impossible, tant qu'il y a des volontés sincères. Je pense qu'il est important de commencer à nettoyer les écuries d'Augias, avant toute autre démarche. Il faut se débarrasser de toutes les personnes poursuivies en justice, des corrompus et des opportunistes. On doit ensuite ouvrir les portes aux jeunes et aux talents, pour assumer des postes de responsabilité. Le parti doit revenir au peuple et au service exclusif de ce même peuple.



Sérieusement ébranlé par les révélations faites par l'ex-député Tliba, le FLN est complètement souillé.

Le parti a été détourné par un gang de mafieux au sens propre du mot.

Nous sommes fiers de nos positions depuis 15 ans. Je suis le seul membre du comité central à avoir gelé sa qualité de membre après avoir reçu des informations sûres et vérifiées sur les fils de l'ex- secrétaire général, Djamel Ould Abbès, qui vendaient les classements au sein des listes du parti. J'ai dénoncé publiquement ces comportements indignes et abjects, tout en demandant l'ouverture d'une enquête contre Ould Abbès et ses fils. Nous n'avons pas à faire à des militants, mais à une bande de criminels corrompus qui ont pris en otage et exclu les vrais militants du parti. Ce sont eux que nous voyons aujourd'hui défiler devant les tribunaux pour répondre de leur actes.

Alors, il faut remettre le FLN au musée. Ils sont nombreux à le revendiquer?

Je me demande si le problème vient d'une partie idéologique, qui porte des idées et des principes auxquels elle croit et qui se bat pour atteindre ces mêmes objectifs... Où est le problème avec le sigle du FLN? D'ailleurs, cette même demande de mettre le FLN au musée a été formulée expressément par les autorités françaises.

On ne laissera pas le champ libre aux autres forces politiques. Nous allons continuer à militer. Cependant, il est vrai qu'on doit d'abord arranger les choses au plan interne.

Qu'entendez-vous par arranger les choses au plan interne?

Comme je vous l'ai dit plus haut, il faut nettoyer le FLN de ses vermines et de ses parasites.

Puisque vous avez évoqué les échéances électorales, désormais les critères de sélection pour les candidatures seront très strictes. Ensuite, on va commencer par nettoyer les écuries d'Augias. Je vous annonce que cette opération de nettoyage commencera dès les tout prochains jours. Au moins 40 mouhafedhs, pour ne citer que ceux-là, seront radiés. On procédera par wilaya et au cas par cas, pour éviter toute erreur et tout parasitage.

Il y a un risque que cette opération soit juste un faire-valoir pour calmer les esprits et les choses redeviendront comme à leur habitude, avec les mêmes promesses et les mêmes méthodes bien rodées au FLN...

Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'une opération électoraliste. Nous voulons redonner une nouvelle vie au parti et je vous promets que je serai le premier à quitter le parti et à dénoncer, si je constate la moindre triche dans cette opération. Le but est de donner une autre image de notre parti. Le FLN ce n'est pas Tliba, le FLN ce n'est pas Ould Abbès, le FLN est un projet, une vision et une Histoire qui doit se débarrasser de ces verrues de corrupteurs et d'opportunistes indignes de ce parti.