Au titre de la 2e étape de sa visite à Annaba, Ferhat Aït Ali Braham, le ministre de l'Industrie et des Mines, s'est rendu, hier, à Ferrovial pour s'enquérir du plan de réhabilitation des équipements et d'intégration de cette entreprise. Il a inspecté les différents ateliers de production freinage à Ferrovial. Ce plan lancé rappelons-le, en 2019, affiche un taux d'avancement de 55%, explique-t-on. Le processus a enregistré un retard relatif, en raison de la pandémie, ajoute-t-on. Au cours de son inspection de cette entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial), le ministre a constaté que Ferrovial Annaba, s'est mise sur la voie de l'efficience économique, en adoptant le principe de diversification de la production, incluant la fabrication de containers et autres équipements lourds, selon les normes internationales. Selon les explications apportées, Ferrovial /Annaba est le premier constructeur de conteneurs algériens. Ferrovial est leader en Algérie et à l'échelle continentale. Son label est la qualité de ses produits qui lui a valu l'homologation du ministère de l'Industrie. S'exprimant en conférence de presse, le ministre de l'Industrie, outre la parenthèse ouverte sur le passé de cette entreprise, en matière de production de matériels de voie ferrée (wagons) entre autres, et l'état financier dans lequel il se trouvait, déclarera: «Nous allons essayer de relancer cet investissement, mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est son taux d'intégration, qui peut être considérable dans les domaines de la maintenance», a dit le ministre. Insistant sur le processus d'intégration, le commis de l'Etat précisera: «Nous avons besoin de cette intégration pour éviter les erreurs du passé, dont la dilapidation des devises et les deniers publics» Pour Ferhat Aït Ali Braham, le nouvel investissement moderne, visant par là, le concours de Cital, où il a visité les principaux ateliers «Cital offre l'accès à la modernité», a-t-il indiqué. La visite du ministre de l'Industrie et des Mines à Ferrovial et Cital lui a permis d'avoir un aperçu sur ce qui peut être intégré dans l'immédiat et ce qui peut l'être dans un proche futur «ce que nous pourrons faire pour arriver à une industrie dans ce domaine, et ce que pourrait apporter la collectivité nationale à ce genre de projet», a indiqué le ministre. Dans son élan, le commis de l'Etat a mis en relief la compétence, la volonté et l'implication des jeunes, qui sont inscrits dans la continuité de ce projet». Très satisfait des compétences algériennes, notamment dans des domaines pointus pour d'autres, mais qui sont pratiquement à leur portée.

«Nous misons sur eux pour avancer dans l'intégration matérielle et immatérielle», a-t-il soutenu. Ferhat Aït Ali Braham s'est dit optimiste quant à l'avenir de l'industrie économique en Algérie. Pour rappel, Cital est une société à vocation ferroviaire algérienne, aux capacités industrielles modernes d'assemblage et de maintenance dans le domaine ferroviaire, elle est en charge de satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie. six systèmes de tramways sont maintenus par Cital: Alger depuis décembre 2010; Oran depuis avril 2013 et Constantine depuis juin 2013, Sidi Bel Abbès depuis juillet 2017, Ouargla depuis mars 2018 et Sétif depuis mai 2018. Prochainement la maintenance des tramways de Mostaganem et celle des trains de grandes lignes Coradia d'Algérie seront également assurées par Cital.