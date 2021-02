La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée officiellement, hier, à Béjaïa. La polyclinique de sidi Ali Labhar a été choisie pour le lancement de cette campagne de vaccination.

Le wali avait présidé, en personne, auparavant, une séance de travail avec tous les membres de la cellule de crise, en présence également du président de l'APW pour organiser la campagne de vaccination contre la Covid-19. Il est utile de préciser qu'un dispositif organisationnel a déjà été mis en place par le comité ad hoc créé à cet effet et ce en vue de mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la chaîne de transport, le stockage et la distribution du vaccin en question. Hier, en fin de matinée, le chef de l'exécutif a eu l'honneur de se faire vacciner en premier suivi du directeur de la santé de la wilaya de Bejaia. Ce sont les premières doses sur les 500 attribuées à la wilaya de Béjaïa, en attendant d'autres quotas à venir.

Les premières doses du vaccin russe Sputnik V sont arrivées le 29 janvier dans le pays. Quatre jours après, Béjaïa obtient sa part et entame la vaccination de sa population et cela depuis hier.

Le coup d'envoi de cette campagne a été donné donc, hier, dans une polyclinique située dans la périphérie de la ville de Béjaïa, dans le quartier de Sidi Ali Labhar. On croit savoir que la vaccination sera accessible en priorité au personnel médical, aux personnes âgées ainsi qu'aux patients atteints de ma-

ladies chroniques, avant de s'étendre plus tard aux personnels de sécurité et de la Protection civile, au secteur de l'enseignement, imams, responsables politiques et journalistes.

Béjaïa qui n'a pas été retenue dans le maintien du confinement partiel, est désormais totalement déconfinée, mais sur le terrain, des problèmes subsistent encore, à l'image des cafés et restaurants qui ne sont pas encore autorisés à servir à table pendant qu'au niveau des autres wilayas ayant été elles aussi déconfinées, l'activité de restauration a repris de manière tout à fait normale.

Les gérants des salles de fêtes, des restaurants et cafés ainsi que les exploitant des points de vente de boissons alcoolisées sont en attente d'un arrêté qui va leur permettre de renouer avec leurs activités dans des conditions légales, contrairement à ce qui se passe depuis le début du confinement partiel, le marché noir.

Avec l'option du défonfinement et le lancement de l'opération de vaccination, l'espoir reprend de nouveau à Béjaïa pour un retour à la normale et la relance de l'activité commerciale légale, quant à l'informel il faut reconnaître qu'il n'a jamais cessé d'activer dans tous les domaines.