Les jeunes employés travaillant dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée ont organisé, hier, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou pour réclamer des postes de travail permanent. Sur place, ces derniers recrutés dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle, via l'agence Anem, affirmaient que leur situation est intenable. En plus de leur situation professionnelle et sociale précaire, ces derniers sont mal payés. Aussi, hier, avant de lever leur sit-in, les jeunes qui ont toujours été oubliés après des promesses, prévoyaient de revenir à la charge dans les semaines à venir si les pouvoirs publics n'entendaient pas leurs voix.

En fait, ces derniers ne tiennent pas un sit-in pour la première fois. Depuis plusieurs années, des centaines, voire des milliers, de jeunes, encadrés par un collectif, appellent les services concernés à régulariser leur situation. Parmi cette catégorie, l'on retrouve également des universitaires possédant des doctorats et des masters, qui sont employés via le même dispositif, pour des salaires très bas. Plusieurs actions de protestations organisées par ces derniers, n'ont pas pu aboutir à des solutions. Il y a deux mois, un autre rassemblement a été organisé sur les lieux, mais, vraisemblablement, il n'y a aucune réponse.

Leur colère est grande et ils l'ont exprimée dans un calme absolu, à l'aide de pancartes et autres banderoles accrochées au portail. «Nous demandons à ce que notre cas soit transféré au niveau de l'Anem, pour nous trouver d'autres formules d'insertion. On ne peut plus vivre dans l'incertitude des lendemains avec ces contrats précaires», affirme une jeune représentante de cette catégorie. D'autres jeunes réclament le renouvellement de leurs contrats qui ont expiré après une année seulement. «Je demande le renouvellement de mon contrat», affirme un autre jeune qui précisait qu'il n'a pas reçu son salaire depuis plusieurs mois. En effet, cette catégorie, qui réclame la régularisation de sa situation, vit dans un désarroi total. D'année en année, ils vivent dans l'angoisse des lendemains et le cauchemar de l'expiration de leurs contrats. Mais, en fait, la situation au niveau de l'Anem n'est pas si reluisante ces derniers mois, marqués par l'émergence de la pandémie de coronavirus. Les demandes d'emploi ont augmenté après la période de confinement. En effet, une hausse de 69% en matière de demandes d'emploi a été enregistrée dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les chiffres recueillis auprès du chargé de communication de l'Anem font état de 36 300 demandeurs qui ont présenté leurs dossiers de demande d'emploi au niveau de l'Agence. Ces derniers indiquent ainsi une nette hausse dans les demandes d'emploi, ces derniers mois marqués surtout par le confinement. Une hausse qui apparaît en comparant les chiffres de cette année avec ceux de l'année dernière, où la wilaya a enregistré 21 516 demandes. Un chiffre qui indique une augmentation de la demande, de l'ordre de 69%, avec quelque 70% des demandes d'emploi qui ont été faites par des primo demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ceux qui demandent un emploi pour la première fois. Cette hausse est provoquée par de nombreuses causes, dont la plus importante est incontestablement l'arrêt de l'activité économique induit par l'émergence de la pandémie de Covid-19 ainsi que le gel du dispositif du Daip (Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle). De leur côté, les travailleurs de l'APC de Tizi Rached, dans la daïra de Larbaâ Nath Irathen, ont organisé une journée de protestation afin d'alerter sur le manque de moyens nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans leur milieu de travail.