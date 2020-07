La commission algéro-française sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie» commence a sécréter ses non-dits du côté de l'Hexagone, cela n'est pas du tout étrange quand on sait que la France est sujette à des tiraillements relevant du jeu des lobbies et des forces occultes. L'histoire de la colonisation en général et la guerre d'Algérie en particulier, constitue l'élément phare de la discorde au sein de la communauté des «Historiens» aux relents nostalgiques d'un côté et néocolonialistes de l'autre. Même si cela pourrait être présenté autrement chez une poignée d'historiens dont les oeuvres attestent de leur objectivité et de leur attachement au postulat scientifique qui s'arc-boute sur la preuve irréfragable et le travail impartial et dépouillé de tout calcul étroit et sordide.

C'est le cas de l'historien et chroniqueur français Jean Sévillia qui vient d'afficher clairement et nettement son niet quant à la nomination de l'historien Benjamin Stora par le président Emmanuel Macron par rapport à la commission algéro-française sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie». L'historien et chroniqueur et membre du comité scientifique du Figaro Histoire a déclaré à propos du choix d'Emmanuel Macron qui s'est porté sur Benjamin Stora en considérant que ce dernier «développe une approche trop complaisante à l'égard de la lecture indépendantiste des événements, propagée par le pouvoir algérien», a-t-il attesté.

Il est clair que cet «historien» aux relents néocolonialistes et au service des ultras de l'Algérie française peine à trouver des arguments qui ont trait avec la fonction de l'historien et les outils de son travail historique fondé sur les preuves palpables et des documents qui attestent de la véracité de l'événement et de son évolution dans un processus historique on ne peut plus clair. À ce propos, l'historien de droite et à la solde de la finance internationale comme cela est exprimé par les fondamentaux développés par Le Figaro Magazine et ses orientations néocolonialistes, Jean Sévillia en l'occurrence, a bel et bien affiché ses accointances avec les ultras et les lobbies qui s'attribuent le droit d'avoir leur propre lecture de l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie sous un angle qui fait rebondir l'esprit agresseur et barbare de ladite histoire coloniale. Dans ce sens, l'historien des ultras et des nostalgériques a souligné que «Benjamin Stora n'est pas le meilleur choix, même s'il n'est pas surprenant si l'on se souvient des différentes prises de position du chef de l'État à ce sujet, Emmanuel Macron avait en effet qualifié la colonisation de crime contre l'humanité lorsqu'il était candidat». Cette déclaration montre on ne peut mieux que la guerre de la mémoire reste toujours intacte au niveau de la sphère des ultras et les négationnistes qui veulent transformer la colonisation et ses ravages en une oeuvre civilisatrice de premier ordre. L'imposture coloniale sévit encore dans les rouages et les institutions français en alimentant des contrevérités et des inepties qui font fi de toute objectivité basique et de la réalité historique connue par tous les protagonistes historiques et les spécialistes de l'histoire coloniale et ses conséquences.

La commission algéro-française sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie» est interpellée encore une fois pour réécrire l'histoire de la colonisation en se démarquant des clichés et des stéréotypes à l'origine de la culture de négationnisme et de déni auxquels les ultras essayent de s'agripper pour que les générations futures ne puissent pas avoir une lecture fondée sur la vérité historique. Cette mémoire doit être décolonisée une fois pour toutes, mais cela nécessite un travail au niveau de la conscience collective des Français et de leur Etat via des mesures courageuses pour reconnaître son passé colonial hideux loin des calculs relevant du sectarisme de certains microcosmes néocolonialistes et des sphères nostalgiques de la période coloniale.