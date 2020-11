Ayant pris les commandes du Covid-19) de l'hôpital de Chtaïbo (d'une capacité de 240 lits), le docteur Rabia Medjane revient sur la situation sanitaire et recommande plusieurs mesures à prendre dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.



L'Expression: Pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation de la crise sanitaire?

Docteur Medjane: la situation de la crise sanitaire à Oran est inquiétante, nous avons passé la première vague aux mois de juillet-août, qui était épuisante pour nous en tant que professionnels de la santé. Nous avons atteint un nombre de consultations et d'hospitalisations très important. Nous avons assisté à une accalmie durant le mois de septembre (environ 4 semaines successives) puis une recrudescence attendue, en se référant aux pays voisins et aux données des scientifiques, qui n'arrêtent pas d'évoquer une 2ème vague.

On constate le rebond, ces derniers jours, du Covid-19. Quelles sont les raisons ayant fait que ce virus circule rapidement?

Oui, effectivement, on vit actuellement un stress terrible au niveau de notre hôpital vu le nombre de cas confirmés qui augmente de jour en jour. On voit clairement une deuxième vague qui s'annonce. Cette augmentation est due à la nature du virus qui reste imprévisible et mal connu mais surtout aggravée par le comportement inconscient, non consciencieux et inadmissible de la part de la population oranaise. On voit un relâchement total des gestes barrières et le non-respect du confinement nocturne.

Peut-on tirer la sonnette d'alarme?

Evidemment, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme, car ce qui différencie cette 2ème vague de la 1ère est la gravité des atteintes pulmonaires. On remarque que la maladie est plus dangereuse et le virus plus fort. Peut-être, ce changement de comportement de ce maudit virus est la saison froide. Les cas de gens hospitalisés sont, d'emblée, inquiétants et graves.

Étant donné que vous êtes au premier front, que préconisez-vous pour attirer l'attention des populations, en les responsabilisant?

Je préconise la sensibilisation et l'information de nos concitoyens qui se basent sur nos médias. Ceux-ci doivent reprendre les choses en main en donnant l'information réelle et en passant des flashs très fréquemment sur les mesures efficaces d'éviction de cette pandémie mortelle.

En tant que spécialiste,

préconisez-vous le reconfirment?

Le confinement strict et sérieux s'avère obligatoire et urgent, vu l'émergence inquiétante, afin de limiter le nombre de cas. Il faut le commencer vers 18h pour éviter tous les déplacements non justifiés et les rassemblements inutiles.

Pourquoi 18h?

Il s'agit d'une mesure permettant à la population active (les travailleurs) de rentrer chez elle, pour préserver la scolarité de ses enfants et, surtout, pour sauver notre économie.