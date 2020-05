l'expression: Le 16 mai cela fera 2 ans exactement depuis le lancement d'El Hayet TV. Quel bilan faites-vous de la chaîne?

Habet Hannachi: Effectivement, cela fait deux ans que la chaîne a vu le jour et malgré cette courte durée, elle a réussi à s'imposer dans le paysage audiovisuel algérien.

Elle bénéficie d'une crédibilité chez le téléspectateur, que ce soit sur le plan information, que des reportages qu'elle diffuse. Nous tenons à respecter les lois en vigueur, l'étique et la déontologie dans le traitement de l'information. Le respect de l'Autre est sans doute le point fort de notre chaîne.

La chaîne est plus basée sur l'info et le débat que le divertissement, est-ce que c'est un choix?

C'est vrai que l'information occupe une grande partie de notre chaîne. C'est un peu la politique adoptée par elle. La feuille de route de nos programmes est basée sur l'information politique plus que les variétés ou les films et les feuilletons.

Vous venez de lancer un appel de recrutement pour certains postes, est-ce que El Hayet TV va se déployer plus largement à la prochaine rentrée?

En effet, on a lancé un programme de recrutement et on va commencer à recruter des journalistes, des animateurs et des techniciens dans toutes les spécialités. Il ne faut pas oublier qu'El Hayet TV a commencé avec des moyens dérisoires et un nombre très réduit de journalistes et de techniciens et elle luttait pour sa survie au moment où d'autres chaînes avaient des moyens humains et techniques très importants et une expérience sur le terrain.

Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de notre feuille de route, on vise à développer notre activité et élargir notre programmation à partir de la rentrée sociale prochaine. On va annoncer à ce moment-là le lancement d'une nouvelle grille à la hauteur du téléspectateur algérien. Nous avons établi un programme de travail et un plan d'organisation, on sera plus fort après 3 ans comme nous l'avons planifié lors de la création de la chaîne en mai 2018.



L'Arav a relancé l'application du cahier des charges des chaînes de télévision privées; votre avis là-dessus?

Comme toutes les chaînes, nous sommes restés en contact avec l'Autorité de régulation. Comme le veut la loi, la chaîne se soumettra au cahier des charges établi par l'Arav et les autorités locales. Il était prévu d'établir des rencontres permanentes entre l'Arav et les chaînes il y a deux mois, mais la pandémie du coronavirus et le confinement ont tout chamboulé. Et toutes les rencontres ont été reportées. Il est clair que les responsables de l'Arav vont trouver des solutions pour réguler toutes les chaînes. En tout cas, El Hayet TV se plie aux lois algériennes sur l'audiovisuel et se soumettra au cahier des charges établi par l'Arav.

Quelle référence pour la chaîne El Hayet tv dans le paysage audiovisuel arabe, notamment par rapport aux chaînes d'infos.?

La chaîne El Hayet tv a commencé il y a juste 2 ans, c'est une chaîne régionale qui a établi son plan de développement sur

3 ans. Passée cette période, nous allons tracer de nouveaux objectifs. Mais pour le moment notre objectif c'est d'occuper les premières places dans le paysage audiovisuel algérien et d'être parmi les trois meilleurs chaînes algériennes en 2021. Si on arrive à cet objectif on passera à une autre étape supérieure

.

Comment trouvez-vous les derniers sondages qui ont mal classé El Hayet Tv? à quelle position voyez-vous El Hayet Tv?

L'opération de sondage réalisé ces derniers temps, a placé la chaîne El Hayet tv à la 7e position durant le ramadhan. Nous sommes ravis de cette position, parce que pour nous cette place est positive vu le peu de moyens que nous avons par rapport aux autres chaînes, qu'elles soient privées ou publiques. N'oublions pas que la chaîne El Hayet tv a été lancée en 2018 et que la majorité des chaînes a plus de 5 ans d'existence. Il faut faire attention aux grandes différences entre nous et les autres chaînes, et pourtant nous avons atteint cette position. D'autre part, nous devons faire attention aux soupçons et à l'impact des résultats des études sur les producteurs et les annonceurs. Nous avons publié ce qui est divulgué dans le domaine professionnel sur la vérité de ces sondages.

El Hayet TV n'a pas encore investi dans la fiction, le feuilleton, le film et le documentaire, pourquoi?

Pour l'instant, ce n'est pas dans le programme de la chaîne El Hayet tv, la réalisation de films ou de séries, mais, en revanche, il existe un programme ambitieux pour lancer un département solide qui a toutes les capacités pour réaliser des enquêtes documentaires et des films de qualité, et pour mettre en oeuvre de grands programmes qui seront identiques à ceux réalisés dans les principales chaînes arabes.

C'est ce que nous parions pour atteindre nos objectifs à partir de septembre ou octobre de la prochaine rentrée sociale.

Enfin, El Hayet Tv a été l'une des seules chaînes à proposer des émissions économiques, comptez- vous miser encore plus sur ce créneau?

La chaîne El Hayet tv accorde une importance particulière aux programmes économiques et nous lancerons plus de programmes économiques, puisque plusieurs spécialistes en économie et en finance vont nous rejoindre.

Nous avons actuellement un programme dédié aux affaires économiques, nous allons le développer et nous lancerons deux autres programmes, qui seront annoncés en septembre, si Dieu le veut.