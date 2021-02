À l'assaut de l'argent sale. Le nombre de déclarations de soupçons liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme, envoyées par les banques durant l'exercice 2020, à la Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf), fer de lance du ministère des Finances dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ne cesse d'augmenter. La Ctrf a, en effet, été destinataire de 1924 déclarations de soupçons en 2020 contre 1300 en 2017-2018. Dans un bilan détaillant les réalisations du ministère des Finances, il a été indiqué que durant la période de 2018 jusqu'à la fin de novembre 2020, la Ctrf a reçu 6354 déclarations de soupçons, dont 1924 au titre de l'année 2020. Des signalements qui proviennent «particulièrement des banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent», précise le document. La même source révèle, également, avoir été «destinataire de 398 rapports confidentiels de l'administration des douanes, des impôts, de l'Inspection générale des finances et de la Banque d'Algérie dont 54 au titre de l'année 2020». La Ctrf recueille le renseignement financier à travers les déclarations de soupçons émanant des institutions financières ainsi que des professions non financières (notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs, experts comptables, commissaires aux comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de Bourse, agents immobiliers, concessionnaires automobiles notamment), concernant des transactions ou opérations douteuses. Ces derniers sont dans l'obligation de signaler à la Crtf tous les cas de soupçons. Il faut savoir que les déclarations de soupçons concernent des soupçons de blanchiment d'argent etd'autres soupçons non liés au blanchiment d'argent.

Dans le cas où le soupçon est confirmé, le dossier est transmis à la justice qui se prononcera sur l'affaire. Au titre de l'année 2020, l'exploitation des informations suscitées a permis à la Ctrf de «signaler tous les cas suspects aux autorités nationales concernées», dont «11 dossiers pour les autorités judiciaires», note le même bilan. Ces dossiers résultent des «analyses spontanées réalisées sur les déclarations de soupçons, rapports confidentiels ou information spontanée en provenance des cellules étrangères homologues» a précisé le même ministère.

Dans ce cadre, le document souligne que la Ctrf avait «intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour lutter contre le blanchiment d'argent, les transfert illicites et le financement du terrorisme». L'écart important entre le nombre de déclarations de soupçons transmises annuellement à la Ctrf et celui des dossiers soumis à la justice suite à ces rapports, s'explique par le fait que les banques déclarent, souvent, les dépôts financiers importants qu'elles jugent suspects, alors que la Ctrf se prononce uniquement sur les affaires de blanchiment avéré, en coordination avec d'autres institutions nationales concernées. Cette augmentation du nombre des déclarations, reflétant le doute et les appréhensions des institutions financières, révèle-t-elle la baisse de vigilance de celles-ci à l'égard d'une certaine clientèle pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme? Les procédures de contrôle mises en place par les banques pour la surveillance des transactions permettant de déceler particulièrement les opérations douteuses se sont-elles avérées insuffisantes, voire inefficaces, ou carrément négligées? Les questions restent posées. D'autant que le même bilan dévoile que l'Inspection générale des finances (IGF) a engagé plus de 145 missions d'inspection et a notifié plus de 280 rapports de base et de synthèse en 2020 dans le cadre du contrôle de la dépense publique. Ainsi, les dernières affaires traitées par la Justice démontrent l'ampleur du phénomène. Plusieurs affaires liées aux grands scandales devront être réexaminées au cours de ce mois de février devant différentes juridictions. Favoritisme, corruption, trafic d'influence, blanchiment d'argent, malversations: c'est le grand déballage.

La justice se penche sur plusieurs scandales de corruption, de blanchiment d'argent et de transfert illicite de capitaux. Des dossiers impliquant des ministres, de hauts responsables de l'Etat et des hommes d'affaires qui se sucrent sur le dos du Trésor public et du... contribuable.