Une menace sérieuse et réelle qui pourrait paralyser les différentes routes du pays, se profile à l'horizon. L'Union nationale des transporteurs, qui représente pas moins de 360 000 membres vient de lancer un ultimatum de quelques jours au nouveau ministre des Transports, Lazhar Hani, afin d'entamer un dialogue ouvert avec les protestataires et examiner leur plate-forme de revendications.

Dans le cas contraire, cette entité syndicale envisage déjà de recourir à «une opération escargot», le 2 septembre prochain.

C'est ce que nous avons appris, hier, d'une correspondance datant du 18 août courant, adressée au département du secteur, dont une copie est parvenue à L'Expression.

Cette menace de recourir à la protestation a été décidée, suite à un vote organisé, lundi dernier, au bureau national de l'Union nationale des transporteurs sis à la gare routière du Caroubier, Alger. Cette rencontre a été marquée par la présence de près d'une centaine de personnes, entre transporteurs et leurs représentants syndicaux venus de plusieurs wilayas du pays. Un conclave qui a été organisé par le syndicat, suite à une vaine tentative de rencontrer la tutelle. L'Unat a décidé, lors de la réunion constitutive tenue le 17 août dernier, de durcir le ton afin d'être entendue par la tutelle qui «n'avait pas prévu de nous rencontrer et n'accorde plus d'intérêt aux revendications des transporteurs qui sont dans le flou total depuis plus de 6 mois», nous déclare Mohamed Belal, le président de l'Unat, tout en brandissant une menace de gel des routes du pays dans le cas où les revendications soulevées par le collectif ne seront pas satisfaites, avant le 2 septembre prochain.

Les protestataires réclament des aides pour la couverture partielle des coûts de maintenance et d'assurance des véhicules et bus qui constituent désormais un lourd fardeau qui pèse sur leur marge bénéficiaire, en sus des grosses pertes induites par la suspension de leurs activités, à cause du Covid-19.

Ils réclament également, le gel temporaire des impôts qu'ils doivent payer, en argumentant qu'ils sont de petites entreprises, sans oublier le remboursement des sommes d'impôts qu'ils ont versées depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt des transports, fin mars dernier.

Pour étayer leur propos, ils rappellent la décision du chef de l'Etat, de geler le paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques, pour la période correspondant à celle du confinement.

Les protestataires qui souhaitent aussi que le président de la République intervienne pour prendre en charge leurs revendications, déplorent les conditions imposées par les autorités publiques, dont la limitation du nombre de passagers à 50% de la capacité globale du véhicule, qui ne fait que creuser leur perte après plusieurs mois de chômage.

En cas de non-satisfaction de la plate-forme de revendications, le syndicat menace «de changer son comportement revendicatif», en optant «pour la radicalisation de son mouvement», à savoir «le déroulement d'une opération escargot, au niveau de l'ensemble des routes du pays».

Le passage à l'acte est faut-il le noter synonyme de prise en otage de plusieurs millions de voyageurs. Les transporteurs de bus transportent seuls, pas moins de 12 millions de citoyens au quotidien!