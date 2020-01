«Il est inadmissible qu’il y ait 2 936 agents payés sans accomplir le travail qui leur incombe», a tancé le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, qui a présidé l’exposition de l’étude en présence des différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets à Oran.

Dans le sillage de son speech, il a ordonné «la mise en place d’une commission pour définir le nombre réel des agents responsables de la collecte des déchets dans la commune d’Oran ». «Il est nécessaire d’assainir le secteur », a-t-il ajouté. La wilaya d’Oran mise le tout pour le tout pour venir à bout d’un problème qui a, des années durant, constitué le véritable casse-tête chinois des responsables locaux, les déchets ménagers, d’où d’ailleurs la réunion tenue en fin de semaine dont l’ordre du jour a tourné, essentiellement autour de la gestion de la présentation de la première partie du schéma directeur de la gestion des déchets ménagers et assimilés de la wilaya d’Oran.

L’étude présentée a, d’emblée, fait ressortir que «la commune d’Oran compte à elle seule 87 dépotoirs sauvages». Ce n’est pas rien pour une ville qui aspire à se tailler le titre d’une métropole régionale devant servir d’exemple pour le reste des cités de la Méditerranée. Ce n’est pas le cas. Cette ville, en dépit de toutes les politiques entérinées et mises en oeuvre, n’arrive toujours pas à se défaire de cette lancinante question la pourchassant et pourchassant ses responsables harcelés par leurs supérieurs. Que faut-il faire dans ce cas et évacuer cette question longuement posée ? En attendant des réponses à la hauteur de cette problématique, la première partie du schéma directeur de la gestion des déchets ménagers et assimilés, réalisée par l’Agence nationale des déchets concerne la commune d’Oran.

La phase suivante prendra en compte l’état des lieux de la gestion des déchets dans l’ensemble des communes de la wilaya. L’étude est, en attendant, plus révélatrice du mal qui est généralisé un peu partout dans cette ville. De prime abord, elle a dévoilé plusieurs dysfonctionnements dans la collecte des déchets au niveau de la commune d’Oran qui se répercutent négativement sur l’environnement.

Dans l’un de ses chapitres, l’on fait savoir que «la commune d’Oran produit 550 tonnes de déchets par jour. Un taux de 86% de ce volume de déchets est enlevé par les agents de collecte et 14% restent dans la nature ». «En tout, soit

77 tonnes sont produites chaque jour », souligne-t-on dans l’étude. L’exposé met, par ailleurs, le doigt sur un problème de taille, à savoir les chiffres, lesquels ne reflètent pas souvent la réalité du terrain.

A titre d’exemple, l’étude de l’Agence nationale des déchets révèle que la commune d’Oran paye les salaires pour 3 378 agents de collecte, alors que le P/APC a été catégorique en récusant ces chiffres. Il assure qu’il n’y a réellement que 442 employés exerçant sur le terrain. Pourtant, les moyens ne manquent pas, du moins pas pour cette commune, le chef-lieu de la wilaya de la capitale des Deux Lions.

Le représentant de l’Agence, Mohamed Mancer, exposant son étude, a été très critique vis-à-vis de la municipalité en charge de la gestion et de la collecte des dechets.

Il a estimé que «la commune d’Oran dispose de moyens humains et matériels lui permettant de réussir la collecte des déchets ménagers». Dans le tas, il a fait remarquer que «la centaine de camion mobilisés pour la collecte font une seule rotation par jour au lieu de deux et ne remplissent qu’en partie des bennes tasseuses et que les agents payés pour

6 heures par jour, ne travaillent en définitive que 2 heures sur 24 en moyenne».

De son côté, le wali d’Oran a été incisif en sommant son exécutif quant «à opter pour l’implantation de centres de transition pour compacter les déchets avant de les acheminer vers les centres d’enfouissement technique». Il s’agit de centres où transitent les déchets pour les compacter avec des machines et réduire leurs volumes avant d’aboutir aux centres d’enfouissement. «Ils ont pour avantage de réduire le coût de la collecte des déchets», a-t-on souligné. Qu’en est-il de la valorisation de tous ces déchets?

L’étude a révélé que l’équivalent de 2 milliards de dinars de plastique et 1,4 milliard de dinars de carton sont enfouis dans les centres d’enfouissement.

Autrement dit, un net à gagner est considérable pour peu que ces déchets soient pris en compte sur le plan financier. D’autant que l’actuelle situation économique interpelle plus d’un responsable local à faire preuve d’ingéniosité dans le but d’engranger des recettes pouvant faire marcher la municipalité qu’il gère et ce en prenant en compte la décentralisation de la budgétisation des communes. Concernant le recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’étude indique que «le recouvrement maximal de cette taxe peut rapporter jusqu’à 1,3 milliard de dinars à la commune d’Oran. «Le taux de recouvrement est estimé à zéro pour l’instant», a-t-on dévoilé.

Le wali d’Oran fait sienne «la possibilité d’inclure cette taxe dans les factures d’électricité ou de l’eau». Une proposition qu’il s’est engagé à soumettre au Premier ministre. Dans ses recommandations, il a mis en place une commission mixte devant commencer par la capitalisation des taxes environnementales dans le milieu industriel. La direction de l’industrie est appelée à se mettre de la partie.