Le mégacomplexe de dessalement d’eau de mer d’El Mactaâ, dans la commune de Mers El Hadjadj (Est d’Oran) a repris hier sa production, après la réparation des pannes enregistrées dernièrement au niveau de ses équipements, a-t-on appris auprès de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor). Dans un communiqué, la Seor a précisé que la mégastation d’El Mactaâ a repris ce vendredi sa production d’eau dessalée après la réparation des pannes survenues au niveau de ses équipements causant des coupures ou des perturbations dans l’alimentation en eau potable de plusieurs communes et quartiers du chef-lieu de wilaya. La Seor a annoncé, par ailleurs, la reprise graduelle de l’alimentation en eau potable des zones touchées, depuis hier. De nombreuses communes d’Oran et quartiers du chef-lieu de wilaya ont connu ces derniers temps des perturbations répétées les privant des jours durant de ce précieux liquide. Pour faire face à cette situation, les services de la wilaya ont indiqué que le chef de l’exécutif, Messaoud Djerri, a tenu, jeudi, une réunion de travail avec le directeur de la mégastation et des responsables du secteur des ressources en eau pour examiner la situation née du problème récurrent des pannes répétées de cette installation et des perturbations dans l’AEP de la wilaya. Le wali a donné des instructions fermes pour procéder aux réparations nécessaires des pannes en vue de la reprise rapide de la production de l’eau dessalée. Le mégacomplexe, inauguré en novembre 2013, couvre 80 pour cent des besoins en eau de la capitale de l’Ouest, rappelle-t-on.