«Tous les établissements sanitaires de la wilaya d’Oran ont été équipés en masques ordinaires et spéciaux, en gants et en blouses isolantes», a affirmé le docteur Youcef Boukhari, responsable de communication auprès de la direction de la santé de la wilaya d’Oran. Il a ajouté en soulignant que «la direction de la santé dispose d’un stock de plus 112 000 masques ordinaires, de 30 000 bavettes SSP2 (spéciales Corona et Ebola), et de 30 000 lunettes de protection et de blouses isolantes». Le contrôle n’est pas une affaire si simple, en dépit de tous les moyens mis en place au port d’Oran, connaissant un accostage d’une moyenne de 11 navires par jour. «Il accueille des navires venant des différents coins de la planète», a précisé Hakim Madouni, directeur de la sécurité au port d’Oran. Mieux vaut prévenir que prévenir. Cette maxime trouve son application dans la wilaya d’Oran. Toutes les dispositions ont été prises, faire face à la propagation du coronavirus oblige. L’alerte maximale est donnée aussi bien aux points d’entrées aériens et maritimes navals, ainsi que dans les établissements de santé. Au port d’Oran, c’est le qui-vive permanent. Le car-ferry El Djazaïr II venait de la ville française de Marseille et n’a pas encore accosté, qu’une équipe médicale procède aux dernières retouches avant de se mettre en besogne pour intervenir et contrôler la situation sanitaire de plusieurs centaines de passagers dont l’esprit est hanté par cette peur bleue d’être contaminé. Équipée d’une caméra thermique et de thermomètres laser, l’équipe est aux aguets, attendant la sortie des premières voitures. «Tous les passagers passent devant la caméra thermique», a indiqué le responsable du contrôle au niveau du port, le capitaine Rachid Baâdoud. Sur sa lancée, il a ajouté que «chaque bateau compte un médecin qui se charge du contrôle à bord». Ces opérations de contrôle ont été lancées bien auparavant. Autrement dit, les médecins du port d’Oran confirment le travail fait par leurs collègues. En effet, le médecin de bord, Djamel Bouchebaba, a veillé au contrôle des passagers depuis leur embarquement à Marseille. «Les voyageurs qui viennent des régions où la transmission du virus est active, séjournent dans une zone de quarantaine», a-t-il expliqué. Le ton est à la fois à la rigueur et à la fermeté, aucun relâchement n’est permis dans la mise en application des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le voyage Marseille-Oran a duré près de 20 heures. «Deux ressortissants italiens ont voyagé en quarantaine», a-t-on indiqué expliquant que «la zone de mise en quarantaine peut accueillir jusqu’à 100 personnes». Aucune exception n’est tolérée. Les mêmes consignes sont applicables aux navires commerciaux. Ceux-là sont toutefois soumis à quelques mesures complémentaires.