Moundji MAOUI

Les lois anticorruption, nouvel outil de la justice contre les mauvaises pratiques commerciales. La corruption fait partie du vocabulaire quotidien du citoyen algérien. Les entreprises, quant à elles, l’avaient intégrée dans leur chiffre d’affaires en tant que composante normalisée. La corruption était une charge à comptabiliser comme une autre, il fallait juste la renommer pour laisser croire à une apparence d’honnêteté. Aujourd’hui, l’Algérie se reconstruit et de nouvelles bases sont posées ou devront l’être. La corruption tue la concurrence et détruit l’emploi, il faut donc fermement l’éradiquer. Bien plus grave, c’est la mauvaise réputation dont souffre à l’étranger le pays. Tous les opérateurs étrangers qui veulent s’installer sur le territoire sont persuadés qu’il faut corrompre pour réussir en Algérie. Cependant, avec l’emprisonnement actuel de certains hommes politiques et de décideurs économiques, un doute envahit les milieux financiers étrangers : et si la corruption n’est plus en Algérie ? Nous sommes donc observés. Si nous arrivons à convaincre, des centaines d’entreprises viendront à nous, car nous sommes appréciés. On parle de l’Algérie comme un pays unique, incomparable. Pourtant, de grands groupes occidentaux tremblent secrètement de la décision de nos juges.

Pouvoir accru des juges

L’Algérien imagine que les groupes étrangers viennent chez nous, se servent et disparaissent. Ce fut vrai, ce ne l’est plus. Un vaste mouvement mondial de régulation juridique des activités économiques est en cours pour pourchasser les entreprises qui se répandent dans le monde pour corrompre. De nombreuses lois ont été votées et elles sont de plus en plus coercitives. Les plus connues sont le Foreign Corrupt Practices Act (Fcpa) pour les États-Unis, l’United Kingdom Bribery Act (Ukba) pour la Grande-Bretagne et la loi Sapin II pour la France. En 1977, les USA avec le Fcpa ont initié la lutte contre la corruption des agents publics étrangers. Depuis, le champ de la lutte anticorruption ne cesse de s’étendre pour s’appliquer également aux relations des entreprises entre elles. Dans les pays qui en sont pourvus, les organes nationaux en charge de la lutte anticorruption ont le pouvoir d’enquêter sur l’entreprise suspecte qui a des activités à l’étranger. C’est par exemple le cas lorsque le Serious Fraud Office (SFO) en Angleterre a, le 19 avril 2018, ouvert une enquête sur une suspicion de corruption dans les activités en Algérie de la société Ultra Electronic Holdings plc.

Ethique commerciale

Les entreprises étrangères redoutent ces enquêtes, car elles ont pour réputation d’aller jusqu’au bout : c’est-à-dire une très forte amende. En 2018, le gouvernement américain a appliqué pour plus de 2,89 milliards de dollars d’amende au total à plusieurs entreprises américaines. De 2008 à 2017, l’amende moyenne était de 223 millions de dollars et, de plus en plus souvent, l’emprisonnement des dirigeants est envisagé. Ainsi, depuis les années 2010, la société canadienne SNC-Lavalin doit justifier de ses activités et de ceux de ses dirigeants en dehors du sol canadien, notamment en Algérie, en raison de faits de corruption supposés. L’évocation du ministère de la Justice américain (DOJ) fait frémir les plus importantes compagnies américaines. Cette autorité de poursuite a la capacité de poursuivre toutes les entreprises sur tous les territoires. Il est même dit que le DOJ devient compétent dès que l’on utilise des dollars pour commercer. En France, depuis le vote de la loi Sapin II en 2016, les entreprises françaises savent parfaitement qu’elles devront de plus en plus expliquer leurs activités à l’étranger. Ainsi, la société Airbus doit faire face à des accusations de corruption devant le Parquet national

financier français et, l’enquête, dure depuis plus de trois ans. Alors une question se pose : qu’en est-il des sociétés étrangères qui sont impliquées, volontairement ou non, dans les affaires de corruption en cours en Algérie ? Nous le savons, l’État algérien a imposé en 2009 la règle des 51/49%. Ainsi, les plus grands projets ont été menés en partenariat entre une entreprise étrangère et une entreprise algérienne. Mais, que se passerait-il si ces entreprises algériennes, personnifiées par leurs dirigeants, sont condamnées définitivement pour des faits de corruption ? Un vent d’effroi pour les entreprises partenaires étrangères. En effet, les investisseurs étrangers devront expliquer leur cécité. Comment démontrer qu’elles ne savaient pas ? Comment expliquer qu’elles ont voté tous les procès-verbaux lors des assemblées générales ? Comment expliquer leur ignorance alors qu’elles sont conseillées par les plus grands experts ? Comment expliquer que les onéreuses entreprises étrangères de conseil ont pu valider des comptes pourtant douteux ? Il va bien falloir répondre à ces questions et le Parquet national financier en France devrait normalement les poser dans les années à venir.

Des entreprises proactives

De plus, il faut savoir que les enquêtes anticorruption sont de plus en plus transjuridictionnelles, c’est-à-dire qu’elles impliquent des autorités de poursuite sur plusieurs pays. Dès lors, il devient très difficile pour une entreprise d’obtenir l’abandon des charges. Et, même si elle l’obtient sur son territoire d’origine, il est peu probable qu’elle y parvienne dans un autre pays. La lutte contre la corruption est devenue une affaire extrêmement sérieuse en Europe et aux États-Unis.

On imagine, pour se protéger, que la première réaction des entreprises étrangères sera de porter plainte contre leurs partenaires algériens. Cela paraît être le premier moyen de défense. Mais, cela sera-t-il suffisant ? Non, bien sûr, car ces plaintes seront trop tardives.La première chose à faire, et elle s’applique également aux entreprises algériennes, est le mea culpa. Il faut montrer sa bonne foi et reconnaître sa culpabilité. Il faut aussi mettre en place des processus internes qui garantiront que les mauvaises habitudes ont disparu et qu’elles ne reviendront pas. Il faut donc faire preuve de transparence. Suivra ensuite un ensemble de mesures qui finiront d’installer une vraie conformité qui, elle, permettra un retour de la confiance. Celles des autorités, de la justice et celle du consommateur.

Cependant, les mauvaises habitudes sont tenaces et les entreprises préféreront installer un parapluie en attendant de laisser passer l’orage. Il existe une fable managériale qui laisse croire que plus on se fera discret, plus on a de chance d’échapper au regard des autorités. Mais, cette fable trompeuse ne peut pas s’appliquer, car ce n’est pas la vigilance du procureur qui déclenche les enquêtes. En effet, l’entreprise est souvent dénoncée soit par un concurrent, soit par un salarié, autant dire que l’orage ne passera jamais.

*Docteur en droit. Avocat au barreau de Khenchela. Spécialiste des questions de compliance pour des groupes internationaux. Il intervient comme conseil pour mettre en place les procédures de détection de la corruption ou de résolution des conflits de type arbitrage ou de Discovery.