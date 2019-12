Le processus politique en cours charrie des contradictions multiples et diverses, c’est un constat tangible et concret de par les tiraillements et les dynamiques contradictoires qui animent la société et la scène politique nationale.

Est-ce de l’impasse qui s’esquisse comme fatalité incontournable ou une accélération de la situation qui débouchera sur une décantation avec un dénouement heureux de cette dernière ?

Au vu de l’évolution politique de la scène politique nationale depuis l’émergence du Mouvement populaire sous la forme d’un soulèvement contre l’ordre politique conduit par le président déchu et son clan oligarchique et prédateur, la situation n’a pas eu le temps de déterminer les priorités dans la perspective de faire de cette dynamique populaire du 22 février un fer de lance pour étayer une alternative homogène et nuancée pour le compte d’un changement qui tiendra compte des éléments dorsaux et stratégiques qui ont trait à la pérennité de l’Etat national et de ses institutions. Depuis 10 mois maintenant, le Mouvement populaire n’arrive pas à proposer un schéma organisationnel et une structure qui se démarque par son autorité politique en sa qualité d’expression d’une alternative avec une feuille de route homogène et illustrée sur la base des choix prioritaires et des ciblages bien nuancés et tracés.

La crise et l’impasse prennent de plus en plus de l’ampleur à cause de cette hybridité qui frappe le Mouvement populaire depuis qu’il a pris le sens disparate et hétérogène via des appels et des slogans hybrides et composites qui caractérisent certaines forces politiques qui se dissimulent en son sein sans assumer l’identité de leur démarche et leur conception aux visées hégémoniques sur une dynamique foncièrement populaire supra partisane. La crise institutionnelle qui a frappé de plein fouet les institutions de l’Etat après la destitution de l’ancien président avait permis aux politicards qui pêchent dans les eaux troubles de dévier la trajectoire de l’élan populaire du 22 février en la dotant des énoncés diamétralement opposés aux objectifs exprimés par la majorité écrasante du peuple algérien en exigeant le rejet du cinquième mandat et le départ des symboles du régime de Bouteflika. Ces politicards qui trouvaient leur compte dans l’ancien régime à travers sa rente et les cooptations qui régentaient le fonctionnement politique du système se sont réveillés par miracle après le 22 février pour donner et imbiber la dynamique populaire par des énoncés qui occultent l’esprit et l’âme de cet élan populaire dans ses débuts. On constate les revendications d’ordre identitaire et ethnique, des slogans qui versent dans l’extrémisme le plus honni, des attitudes qui orientent le Mouvement populaire vers des objectifs étroits de nature à réduire l’élan populaire dans une logique obéissant à une démarche dogmatique chère aux manipulateurs politiciens qui attendent aux aguets pour saisir l’opportunité idoine qui se présente à eux comme panacée à leur crise de représentativité et d’ancrage au sein de la société. Dès lors le principe démocratique se transforme en une définition gélatineuse et fumeuse qui dépouillera complètement son sens initial pour l’introduire dans un sillage paradoxal conçu pour la circonstance, c’est-à-dire pour brouiller les pistes et détourner l’attention de l’opinion sur ce qui bloque réellement et qui cause de véritables entraves dans la perspective de dénouer la crise et aplatir la situation et la faire sortir du contexte digne d’une impasse. Les visions hétérogènes et les approches disparates qui caractérisent le Mouvement populaire aujourd’hui sont la quintessence de ce jeu trouble de certaines forces politiques qui ont pénétré ledit mouvement pour se refaire une nouvelle virginité en mesure de leur permettre de se réhabiliter à nouveau. Mais cet entrisme n’a pas apporté des solutions concrètes quant à la situation d’impasse dans laquelle sombrent le pays et ses institutions, bien au contraire, cela a favorisé un radicalisme et un «dégagisme» qui verse dans le nihilisme et l’obscurantisme les plus abjects. Aujourd’hui, le risque est en train de se propager au niveau de la société et ses couches les plus larges en manipulant les valeurs de la société allant jusqu’à éveiller les démons de la division qui prend parfois des connotations raciales, voire régionalistes même.