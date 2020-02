La révolution populaire, qui a explosé le 22 février dernier à travers tout le pays quand l'orgueil et l'honneur des Algériens, réveillés par l'humiliation qui les ciblait, avaient atteint leur point de non-retour, souffle sa première bougie ce samedi, à l'occasion de sa 53e semaine consécutive d'endurance. Ce mouvement inédit, qui n'est pas près de s'arrêter, entamera bientôt sa deuxième année. Si son issue politique demeure encore incertaine, son inscription dans la durée est en revanche définitivement actée. Imposant par son ampleur, sa durée, son ancrage national, son pacifisme, sa maturité et sa créativité, le Hirak a bouleversé de fond en comble la vie politique nationale. En une année d'existence, le Hirak qui a brisé les murs de l'omerta et de la peur, a réussi à franchir de nombreux écueils et obstacles dressés sur son chemin par le pouvoir en place. Depuis le 22 février dernier, le pays vibre chaque vendredi et mardi au rythme des manifestations pacifiques, souvent d'une ampleur grandiose pour réclamer le changement du système. Or, d'après plusieurs politologues, permanenciers et activistes du Hirak, une année après son déclenchement, la traduction politique du mouvement ne s'est pas encore opérée. Dès lors, pour de nombreux observateurs, il existe un décalage entre le mouvement en marche, se renforçant et gagnant en mobilisation et un pouvoir refusant d'aller au-delà d'une solution prévue par la Constitution héritée du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Malgré cet état des lieux, l'optimisme reste de mise car le processus révolutionnaire comme projet de longue haleine, ne s'accommode d'aucune embûche, épreuve ou obstacle infranchissable soit-il. à moins que le mouvement ne s'essouffle, la rupture systémique, qui est un long processus serait irréversible, selon certains observateurs. Ne cessant de rejeter les arguments du pouvoir, les manifestants ne s'attendaient pas à ce que le pouvoir change de personnel, mais que le pays change carrément de système. Présentement, seule l'ampleur de sa mobilisation, restée intacte, a empêché son étouffement. Actuellement, force est de constater que le gouvernement tend à dépasser la situation par l'accélération de ses activités liées à la mise en oeuvre du calendrier du nouveau président de la République.