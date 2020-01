Exaspérés à plus d’un titre, les parents d’élèves déplorent cette situation qualifiée de décevante. En effet, l’absence de chauffage dans les salles de cours de plusieurs écoles à la wilaya de Annaba, qui a provoqué l’indignation des parents d’élèves, n’a vraisemblablement pas dérangé, outre mesure, les responsables locaux, notamment les APC, dont la responsabilité de la situation, leur incombe à plus d’un égard. Par laxisme ou par indifférence, les locataires de certaines Assemblées populaires communales dans la wilaya de Annaba, sont aux abonnés absents, pour ne pas dire en faille de mission. Sinon comment expliquer que par ce froid glacial qui s’abat ces derniers jours sur plusieurs wilayas, dont Annaba où des écoliers et lycéens suivent leurs cours dans des salles frigorifiques. On citera le cas des établissements scolaires des communes de Tréat, Chétaïbi, El Chorfa.

Le constat est similaire dans la nouvelle ville de Draâ Errich, dont les élèves de l’unique lycée, grelottent dans des classes glaciales, en l’absence de chauffage. Situation que, faut-il bien le souligner, a de tous temps, été au centre des préoccupations des parents. Ces derniers, qui n’ont pas cessé d’attirer l’attention en interpellant les responsables concernés sur le pénible vécu de leurs enfants. Qualifiant la négligence des responsables de scandaleuse, les parents d’élèves dénoncent les pénibles conditions de scolarisation de leurs progénitures. Celles-ci dont les conséquences influent négativement aussi bien sur la scolarité des élèves que sur leur santé.

Cet atermoiement bien distingué dont font preuve certains directeurs d’établissements éducatifs et les services communaux à Annaba, a fini par mettre fin à une patience qui n’a que trop duré. Aujourd’hui, et au vu de l’insupportable froid sévissant à Annaba, des parents des occupant des bancs d’écoles et autres établissements scolaires en pareille situation, interpellent les pouvoirs publics de la wilaya de Annaba pour une intervention rapide afin de régler le problème des écoles sans chauffage. Ce dernier, retenu selon certaines sources à l’actif de quelques arguments, à savoir le manque d’agents spécialisés dans la maintenance des équipements en panne, ou carrément l’absence de chauffages dans d’autres établissements scolaires. Or, d’autres sources expliquent cette défaillance de taille, par les contraintes entravant l’alimentation en gaz de ville, dans certaines zones. Toutefois, pour l’une ou l’autre raison, assurer le chauffage dans les salles de cours, c’est procurer aux élèves, tous paliers confondus, les meilleures conditions de scolarisation. Ceci est un droit avant que cela ne soit un impératif. Ce dernier se présentant comme étant une condition sine qua non, pour les pouvoirs de l’Etat, afin de garantir ce droit. Et dire que l’Etat n’a jamais lésiné sur les moyens financiers pour procurer les conditions adéquates à une scolarisation adéquate. Etant au centre des préoccupations du gouvernement, le secteur de l’éducation s’est vu octroyer d’énormes moyens financiers pour améliorer les conditions de scolarisation. Au cours des 15 dernières années, des enveloppes financières colossales ont été débloquées. Rien que pour l’année 2018, plus de 8000 milliards de centimes ont été débloqués au niveau national, uniquement pour l’installation du chauffage dans les écoles. Sauf que les écoles de la wilaya de Annaba, semblent faire partie des 2300 établissements scolaires à travers le pays, qui sont dépourvus de ce moyen quasiment vital, qu’est le chauffage. Outre l’absence de chauffage dans les classes, s’ajoute le problème du transport scolaire. Une autre épine du parcours du combattant pour les élèves, notamment ceux des zones enclavées dans les localités retirées. De Hadjer Eddis jusqu’à Oued Enil et Essarouel, en passant par Kharezza et El Hadjar, rejoindre les bancs des établissements scolaires, tous paliers confondus, relève de l’exploit, notamment en cette période hivernale dont la pluviométrie rend inaccessible les chemins menant aux écoles. Ceci n’est qu’une partie de l’inventaire des problèmes auxquels font face les élèves des établissements scolaires à la wilaya de Annaba. Entre absence de chauffage dans les écoles et le manque de transport, il faut se demander où va l’argent consacré par l’Etat au règlement de ces problèmes, entre autres, il serait impertinent de ne pas se poser la question. Ce constat déplorable des conditions de scolarisation des élèves à Annaba, interpelle de lui-même, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et le ministère de l’Education nationale, chacun selon ses prérogatives. Car, convient-il de le souligner, l’essence du problème réside dans la mauvaise gestion du dossier des écoles, par certaines APC de la wilaya de Annaba, en raison du manque de coordination entre certains directeurs d’établissements, avec les APC, pour les pousser à intervenir.