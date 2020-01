L’ancien ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, a refusé ,hier, de renoncer à son immunité parlementaire lors de son audition par la commission des affaires juridiques de l’APN. Un délai de 10 jours sera accordé au député , élu sur la liste du FLN à Mostaganem, avant d’entamer la procédure de levée d’immunité au niveau de l’Assemblée populaire nationale(APN). Toutefois, la levée d’immunité requiert le vote favorable de la majorité des députés. L’article 72 du Règlement intérieur de l’APN, dispose que «l’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huis clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues». A titre de rappel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, avait introduit récemment une demande de levée de l’immunité parlementaire de ce député. Abdelkader Ouali a occupé plusieurs postes.

Il a été wali de Tizi Ouzou et Alger, secrétaire général du ministère de l’ Intérieur, ministre des Travaux publics, des Ressources en eau puis de l’Environnement dans le gouvernement de Abdelmalek Sellal. Il est poursuivi pour des affaires liées au détournement du foncier, impliquant notamment, l’ancien président du FCE , Ali Haddad. Plusieurs parlementaires ont perdu leur immunité en séance plénière, à l’image de Baha Eddine Tliba, Mohamed Djemaï, Saker Berri, tandis que d’autres ont préféré renoncer à leur immunité de leur pleine grée. C’est le cas des ex-ministres Amar Ghoul et Boudjema Talaï. Pour rappel, Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont voté en fin septembre dernier contre la levée de l’immunité parlementaire du député Ismaïl Benhamadi. L’opération de dépouillement de l’urne, a donné 156 voix contre la levée de l’immunité du député FLN de Bordj Bou Arreridj, tandis que 131 ont voté pour, alors que 45 se sont abstenus.

Par ailleurs, le parquet général de la Cour suprême a annoncé qu’il engagera des poursuites judiciaires à l’encontre de l’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, pour des faits «susceptibles d’une qualification pénale liés à l’octroi de foncier public», et ce, conformément aux dispositions du Code de procédure pénal. Le parquet général de la Cour suprême a précisé «avoir été destinataire du procureur général près la cour de Mostaganem de deux dossiers de procédure sur des faits susceptibles d’une qualification pénale, liés à l’octroi de foncier public, à l’encontre de Temmar Abdelwahid, ancien wali de Mostaganem». Le parquet général de la Cour suprême a ajouté qu’il «engagera des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale».