Le soulagement arrive enfin et il est vif. Le secteur du bâtiment et des travaux publics entre dans une phase de déconfinement progressif. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a affirmé lors du Conseil des ministres, tenu avant-hier, en ordonnant de mettre fin, de manière progressive, au confinement du secteur.

Le chef de l'Etat a, en effet, décidé «la levée progressive du confinement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics», indique un communiqué de la présidence de la République. Il en ressort du même document que la mise en chantier des projets du secteur de l'habitat se réalisera en harmonie entre les services du Premier ministère et ceux de l'habitat et de la santé, sachant que celui-ci aura le «premier» mot, étant le principal acteur. Le communiqué de la présidence de la République a précisé que le déconfinement du secteur suivra «un plan étudié par le Premier ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique.»

Cela veut dire que la priorité, pour le redémarrage des chantiers de construction sera donnée aux wilayas déconfinées et, ensuite, à celles enregistrant une baisse des cas confirmés.

Cela augure d'une amélioration de la situation sanitaire dans le pays. En attendant des jours meilleurs, il s'agissait de faire le point sur les impacts de la crise et le suivi du déploiement des mesures d'urgence, mais surtout de cibler les décisions stratégiques permettant de nourrir le plus possible de bouches impactées par le virus. La relance du secteur était le premier choix présidentiel. C'est une louable décision, puisque, en tant qu'ancien ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune est bien placé pour connaître tout ce qui se passe dans ce secteur et ses grands enjeux. Mais ce n'est pas tout. C'est parce que «quand l'habitat va, tout va», que le président de la République a pris cette décision, sachant que ce secteur a été, de tout temps, la locomotive du développement économique du pays, sans oublier que le ralentissement forcé qu'a connu l'activité du bâtiment a eu un fort impact sur les familles. Entre 20000 et 25000 sociétés du Btph, selon l'Agea, sont à l'arrêt technique, et près de 200000 travailleurs directs ont été mis au chômage.

La décision tant attendue de reprise du secteur est synonyme de retour au travail, pour plusieurs milliers de travailleurs directs et indirects du secteur du Btph, qui se sont malheureusement retrouvés au chômage technique, avec la crise et le confinement sanitaire. Elle demeure le message d'espoir en ces temps difficiles pour les travailleurs issus des autres activités en lien avec le secteur, pour ne citer que les fabricants de matériaux de construction, les marchands de faïence, les transporteurs, les travailleurs journaliers à l'image dès plombiers, peintres, électriciens, maçons, manoeuvres.

Sur le terrain, le redémarrage pour la mise en chantier d'un important quota a d'ores et déjà été donné, en attendant le lancement d'autres. Pour rappel, le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, avait fraîchement affirmé que plus de 50000 logements Aadl seront lancés cette année.

Un autre signe de l'accélération prochaine du rythme de construction de logements, qui demeure sans doute une bonne nouvelle pour les souscripteurs en quête d'un toit décent, qui commençaient à s'inquiéter quant au retard de réalisation des logements.