Les dernières déclarations du chef de l’Etat, faisant état de contacts avec des «personnalités nationales indépendantes, honnêtes et crédibles» pour mener en toute liberté le dialogue national, n’ont pas manqué de susciter de multiples réactions au sein de la classe politique, mais aussi la société civile.

RAJ énumère les préalables

Le président du mouvement RAJ, Abdelouahab Fersaoui, s’est dit favorable au principe du dialogue, mais avec la condition de déterminer les voies d’application sur le terrain des recommandations qui en découleront. « Personnellement, je suis partisan du dialogue, mais aujourd’hui, on ne peut pas parler de dialogue dans le contexte actuel, car il faut réunir les conditions favorables d’un dialogue sérieux. En l’occurrence, cesser les interpellations qui existent aujourd’hui, notamment à Alger et sur le territoire national, libérer les détenus d’opinion, dont un symbole de la révolution qui se trouve en prison, parce qu’il a donné son opinion, et aussi garantir le droit aux Algériens de manifester à Alger et au niveau national. Je pense que ces points sont les vrais préalables au dialogue. » Et d’ajouter « par ailleurs, le dialogue doit rester ouvert. Le chef de l’Etat a parlé, hier, d’une commission composée de personnalités nationales pour mener ce dialogue, à mon avis, au-delà de la composante qui doit être équilibrée, il faut définir les prérogatives de cette commission, les attributions du mandat de cette instance, mais surtout, définir le sort de ce dialogue. Car s’ il faut transmettre les revendications, et demander aux décideurs de jouer les boîtes aux lettres, cela ne sert à rien».

PT : «Libérez les détenus d’opinion avant»

Pour Ramdan Taâzibt, il est hors de question de parler de dialogue , tant que les détenus d’opinion ne sont pas libérés « nous sommes dans une situation de blocage, on ne peut parler de dialogue dans ces conditions. Tant que les détenus d’opinion sont toujours en prison, et que les interpellations se poursuivent, il n’y a pas un climat favorable au dialogue ».

LADDH : «Le panel doit être accepté par la rue»

« Toutes les médiations pour amorcer un dialogue sincère, à l’écoute des revendications toutes légitimes de la rue, sont les bienvenues. Tout dialogue doit être précédé surtout par la préparation d’un climat favorable d’apaisement en répondant, au préalable, aux appels pressants pour la libération de tous les détenus d’opinion et politiques et à la levée des restrictions à l’encontre des libertés démocratiques.» Il ajoute : « La médiation peut créer le déclic afin d’amorcer le processus à la condition qu’il y ait de la bonne volonté du côté du système. Les personnalités qui peuvent jouer ce rôle de médiation doivent avoir l’acceptation et du pouvoir et de la rue. Elles ne doivent pas se substituer au dialogue, mais juste l’amorcer, le faciliter.»

Collectif soutien et vigilance au Mouvement du 22 février : «Nous jugerons sur les actes»

Réagissant aux déclarations de Karim Younès , sur la préparation du dialogue national, Hakim Hadda, membre du collectif de soutien et vigilance au Mouvement du 22 février, estime que «Même si c’est fait avec une bonne volonté de la part de monsieur Younès, pour ma part, je dis qu’il en faudra bien plus en termes de concret et de transparence pour légitimer un quelconque dialogue. Nous ne nous laisserons pas berner par des paroles, nous jugerons sur les actes et le premier est la libération de Bouregaâ et les autres citoyens emprisonnés. Ça pour commencer. Aussi, il faut l’arrêt de la répression, le respect total des libertés individuelles et collectives et la libération du champ politique et médiatique. »

Dans ce sens, il précise : « Le peuple doit savoir qui dialogue, sur quoi, comment, même si cela peut froisser les habitudes de ceux qui négocient secrètement ou souhaitent le faire . La société civile, celle réunie dans un collectif dit de sortie de crise, n’abandonne pas l’idée et la proposition des partis politiques, toutes tendances confondues, ceux du 26 juin et du 6 juillet, de se retrouver avec nous, Société civile et, qu’ensemble nous tracions une feuille de route consensuelle à laquelle le pouvoir devra se soumettre. Cela renforcera les rapports de force, face à ce pouvoir qui s’accroche mais qui ne tardera pas à faire ses valises. »