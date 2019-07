Djamel Ould Abbès, l’ex-ministre de la Solidarité et secrétaire général du FLN, comparaîtra demain devant le procureur près la Cour suprême dans une affaire de corruption et de détournement de fonds publics. Il aura à répondre de lourdes accusations de « détournement de deniers publics » à l’époque où il était en charge du ministère de la Solidarité et de la Famille. La comparution de Ould Abbès, sénateur dans le tiers présidentiel et vice-président du Conseil de la nation, intervient après que ce dernier a finalement décidé de renoncer à son immunité parlementaire. Sa décision de renoncer à l’immunité est intervenue après le lancement par la commission des Affaires juridiques de la chambre haute du Parlement de la procédure suite à la demande de la justice. Le passage de Ould Abbès devant la Cour suprême intervient après la mise en détention d’un de ses fils, arrêté à Aïn Témouchent, alors que son aîné, prénommé El Ouafi, en fuite, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

L’ancien ministre et actuel sénateur du tiers-présidentiel, Saïd Barkat, qui a également décidé de renoncer à son immunité, est convoqué, quant à lui, dans la même affaire, ce lundi devant la Cour suprême. Ce dernier, faut-il le rappeler avait déclaré en confirmant la levée de son immunité «il faut que justice se fasse».