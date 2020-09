On devrait s'attendre, dans les jours à venir, à voir plus de policiers, en tenue et en civil partout, sur le terrain.

Ils ont été sommés par le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, d'effectuer des sorties fréquentes pour juguler les différentes formes de criminalité, avec la «force de la loi», qui est dorénavant «de leur côté.» En effet, le Dgsn a appelé, avant-hier, à partir de la wilaya d'Aïn-Témouchent «à intensifier l'activité sécuritaire, afin que le citoyen se sente en sécurité».

Il ressort des déclarations du Dgsn qu'il y aura une augmentation significative de l'effectif des policiers.

À ce titre, le Dgsn a ordonné de renforcer la couverture sécuritaire de la sûreté urbaine de Sidi Benadda et d'atteindre le ratio d'un policier pour 200 à 250 citoyens, au lieu d'un policier pour 354, actuellement. Il a ajouté que «malgré les statistiques positives enregistrées au niveau de cette sûreté urbaine, il est nécessaire d'intensifier les opérations sécuritaires et de maîtriser le terrain».

Dans ce sillage, il est évident de noter, que les déclarations du Dgsn interviennent après que l'Etat a décidé de sévir contre les nouveaux ennemis publics: les gangs des quartiers, qui s'attaquaient aux «citoyens innocents» et qui «osaient» même le faire «avec les policiers».

Ces derniers seront «mieux protégés.»

Mécontent, furieux même, de voir les policiers ou gendarmes se retrouver impuissants face à des criminels multirécidivistes, qui programment à l'avance leur sortie, le chef de l'Etat avait dit: «Basta!». Abdelmadjid Tebboune avait, en effet, tenu à commencer la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidée dimanche dernier, par le dossier de la lutte contre les gangs qu'il qualifie de «très importante».