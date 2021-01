Le pôle économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed a rendu son verdict, hier, dans l'affaire de détournement du foncier à Skikda. L'ancien Premier ministre, Ahmes Ouyahia, a été condamné à 7 ans de prison ferme. Les anciens ministres des Transports, Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane ont écopé chacun de 3 ans de prison ferme. Les anciens walis de Skikda, Fawzi Benhocine et Mohamed Boudarbali ont été condamnés à 5 ans de prison ferme, tandis que Derfouf Hadjri, également ancien wali de Skikda a écopé de 2 ans de prison ferme. L'investisseur Benfassih Mohamed en a pris pour deux ans de prison ferme et un million de dinars d'amende. Le directeur des Domaines, Rachid Amara, Alouane Kamel et Befassih Sifeddine ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Cette affaire de pillage du foncier à Skikda, a éclaté en 2012 suite au blocage du P/APC de la commune de Filfila, lequel avait refusé d'attribuer un permis de construire à la Sarl Benfassih. Cet homme d'affaires(Mohamed Benfassih) avait bénéficié de trois parcelles de terrain à Skikda, dont la première de 12,5 hectares dans la commune de Zaouïa, la deuxième de 8 hectares dans la commune de Filfila, la troisième de 6 hectares à Hamrouche Hamoudi ainsi qu'un terrain de 2 000 m2 dans l'enceinte portuaire. L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été inculpé sur la base de son instruction, datant de mai 2010, relative à l'annexion du foncier municipal à la gestion de wilaya, autrement dit le conformant à l'ordonnance n° 08-04 de septembre 2008, fixant les conditions et modalités de concession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat. Grâce à cette instruction les terrains communaux sont concédés sur la base d'un cahier des charges, aux enchères publiques ou de gré à gré au profit d'entreprises publiques et privées. Pour rappel, le procureur de la République, près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger), avait requis une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre les anciens Premier ministre et ministre, des Travaux publics, respectivement Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende du même montant contre l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane, poursuivi dans une affaire de corruption dans le secteur du tourisme, à Skikda.

Le parquet a aussi requis 8 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre l'homme d'affaires, Mohamed Benfassih et l'ancien wali de Skikda, Fouzi Benhocine et une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars, requise contre l'ancien wali de Skikda, Hadjeri Derfouf. Le parquet a requis une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de dinars contre les anciens directeurs de l'agence foncière, Cherif Dehimi, et des Domaines, Rachid Amara et Nacer Eddine Khelfaoui. La même peine est requise contre l'ancien directeur général des Domaines au niveau du ministère des Finances, Mohamed Himeur ainsi que l'ancien secrétaire général du ministère des Transports, Mohamed Mehareb et Seif Eddine Benfassih, le frère de l'accusé principal. Le parquet a également requis une peine de 5 ans de prison ferme contre des anciens directeurs de l'industrie, Fayçal Habba, des Domaines, Abdelkrim Mansouri et Mohamed Alouet, caporal à la direction de la Protection civile ainsi que Merab et Laidi, ancien P-DG de l'entreprise portuaire.