Les responsables impliqués dans les affaires de corruption traitées par la justice depuis mars 2019, seront jugés en audiences publiques à partir de lundi prochain, a annoncé hier le ministre de la Justice, garde des Sceaux Belkacem, Zeghmati, en plénière devant le Conseil de la nation : «Les premiers dossiers de corruption traités depuis mars dernier, et quelle corruption, seront jugés publiquement lundi prochain au tribunal de Sidi M’hamed.»

«Les responsables impliqués dans ces dossiers de corruption seront jugés à partir du 2 décembre, en audiences publiques au tribunal de Sidi M’hamed», est-il relevé. Ces affaires portent «sur un seul créneau relatif à l’octroi d’avantages indus à des propriétaires d’usines de montage automobile», a-t-il indiqué. Il est question de hauts dirigeants politiques, en l’occurrence les deux Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, placés en juin dernier en détention provisoire, par le juge d’instruction près la Cour suprême, ainsi que les ex-ministres de l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb et Mahdjoub Bedda, impliqués dans l’affaire du patron du groupe Global Motors Industrie auquel est affiliée l’usine KIA Algérie, Hassane Abaoui.

Les dossiers du ministre Abdelghani Zalène et l’ex-wali de Boumerdès, Yamina Zerhouni seront jugés dans le cadre de cette même affaire.

Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, liés essentiellement à l’octroi d’indus avantages au titre de l’octroi de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, d’abus de pouvoir et de fonction et de conflit d’intérêts.

Le ministre a qualifié ses affaires de dossiers «lourds, sensibles et alarmants». «Vous serez surpris !»,a –t-il soutenu. Il a souligné que «l’opinion publique pourra apprécier la compétence, les capacités et le sérieux des magistrats».

«Nous commençons à obtenir les premiers résultats de ces dossiers traités par la justice», a-t-il poursuivi, précisant qu’«il ne s’agit –là que d’un seul créneau lié à l’automobile ».

Il a affirmé que la lutte contre la corruption est tributaire de la volonté politique». «Si nous avons la volonté politique, nous lutteront efficacement contre la corruption.» «La volonté politique existe aujourd’hui, preuve en est qu’on a traité entre avril et mars derniers plus d’affaires qu’on en a traité depuis 2006, l’année de la promulgation de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.» En réponse à la question d’un membre du Conseil de la nation, il a indiqué que «la détention provisoire est un mal nécessaire, mais la problématique est l’opportunité de cette mesure». «Nous ne pourrons jamais épuiser le débat sur cette question», a-t-il soutenu.

Le magistrat doit veiller à appliquer scrupuleusement la loi régissant cette mesure», a-t-il signifié.

Concernant les lettres anonymes, il a affirmé que «ce genre de lettres pleuvaient au quotidien sur le parquet». Quand une lettre comporte suffisamment de données, une enquête préliminaire est menée par l’officier de la police judiciaire qui se charge de rassembler des éléments qui confirment les soupçons ou le contenu de la lettre. Dans ce cas de figure, le parquet ordonne la poursuite des investigations en vue de lancer des poursuites judiciaires.

«Nous avons eu à connaître des affaires importantes grâce aux lettres anonymes», a-t-il fait savoir. Sur un autre plan, il a évoqué la suppression de la condition de «la plainte préalable» des organes sociaux de l’entreprise économique, pour la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des dirigeants des entreprises économiques, dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le détournement, la dégradation ou la perte de deniers publics ou privés. Dans ce contexte, il a souligné qu’ à travers cette mesure de plainte préalable, était incarnée «l’incompétence du magistrat algérien ». «Il n’est permis à personne de dénigrer cette institution de l’Etat, qui est le ministère de la Justice», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, ce texte «élargit des prérogatives et missions des officiers de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité (ex-DRS), à travers l’abrogation de l’article 15 bis qui confine les missions de ces Services aux crimes d’atteinte à la Sûreté de l’Etat».

Ces derniers pourront en vertu de cette nouvelle loi mener des investigations et enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les crimes d’atteinte à l’économie nationale», est-il expliqué.

Enfin, sur le phénomène de harga, il a indiqué : «Nous avons à faire à de véritables bandes structurées et une mafia au sens propre du terme.» Il a révélé que «la dernière des victimes des passeurs, devait payer au minimum 10 millions de centimes pour être embarquée dans l’une des barques de la mort».