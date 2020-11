Abderrahmane, Smaïl, Abdelkrim, Amar, la fratrie Benhamadi à la tête du célèbre groupe Condor était, hier, face au président du tribunal de Sidi M'hamed à Alger. Il manquait à l'appel Moussa, ancien ministre, décédé en prison du Covid-19. Les quatre frères Benhamadi sont impliqués, selon l'arrêt de renvoi, dans des affaires de corruption. Lors du procès ouvert, hier, le tribunal de Sidi M'hamed s'est penché sur l'affaire SPA Gp Phamra. Une filiale du groupe Condor spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. Des infractions commises dans la réalisation d'une usine dans la zone industrielle de Sidi Abdellah, à l'ouest d'Alger, est le dossier ouvert par le tribunal où les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont impliqués, ainsi que les anciens ministres des Travaux publics, Abdelghani Zaalane et de l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb.

Le décor planté, avec Ahmed Ouyahia en visioconférence, les trois frères visiblement décidés à se défendre crânement, un procureur de la République très concentré sur son sujet, un collectif d'avocats arborant quelques sourires dans la direction de leurs mandants, lesquels ont, sans doute, l'intention de brandir la marque Condor, dont la success story a dépassé les frontières du pays et est génératrice de devises à travers ses nombreuses opérations d'exportations. Mais le propos n'est pas l'électronique et l'électroménager, mais bien une série de malversations supposées dans plusieurs autres sociétés du groupe.

En cela, le président du tribunal ne perd pas le nord et pose des questions précises aux accusés, jugés pour d' «indus avantages» dont aurait bénéficié le groupe Condor, à travers des marchés publics que ses filiales auraient obtenus. Le président qui, à travers son interrogatoire des prévenus lèvera le voile sur l'affaire, aura fort à faire, sachant qu'une quarantaine de personnes et six sociétés appartenant à la famille Benhamadi seront interrogées pour tirer les choses au clair. La grosseur du dossier Benhamadi annonce donc un procès difficile, d'autant que les six sociétés du groupe sont accusées en leur qualité de personnes morales de «blanchiment d'argent», «dilapidation et utilisation de fonds de banque», et «financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika pour un

5e mandat présidentiel». L'on saura au fil du procès si les infractions économiques ont un lien avec l'aspect politique du dossier.

Le président du tribunal entame l'interrogatoire avec l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Questionné sur l'ensemble des accusations retenues contre lui, Sellal n'a rien appris au tribunal. L'homme a simplement rejeté toutes les accusations. L'ancien Premier ministre a affirmé n'avoir «aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'affaire de la Spa Gp Pharma». Visiblement affaibli par le régime carcéral auquel il est soumis, Abdelmalek Sellal s'exprime avec lenteur, mais ses propos ne manquent pas de détermination. Et pour cause, son argument tient la route sur l'affaire Gp Pharma. Cette société, dira-t-il, «a conclu son contrat de concession et a obtenu un espace pour la réalisation d'une unité d'industrie pharmaceutique dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, alors que je n'étais pas encore à la tête du gouvernement». Et comme pour précéder d'autres questions du président du tribunal, il signale: «Un Premier ministre, même s'il préside le Conseil national d'investissement (CNI), n'a pas les prérogatives d'octroi, de contrôle ou de suivi d'un projet d'investissement». Cette déclaration vient appuyer un fait de gestion, à savoir que ce genre de décision «relevait des prérogatives et de la responsabilité de l'Agence nationale du développement industriel (Andi) et de la partie ayant octroyé le contrat de concession». Et pointant un doigt accusateur à l'endroit d'un responsable, absent à l'audience, Sellal s'est voulu catégorique. Cette affaire «concerne l'ancien wali d'Alger et la société concernée». Ainsi, tout en s'en lavant les mains, Sellal désigne directement le responsable des infractions à la réglementation.

Le deuxième accusé à être interrogé n'est autre que l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Paraissant calme à l'écran, Ouyahia qui ne s'est pas départi de son style pédagogique, donnant l'impression de faire la leçon au tribunal, a confirmé, après un préambule, auquel l'auditoire est déjà habitué, les propos de son ex-collègue au gouvernement. «Ces questions concernent d'une manière directe les collectivités locales, à leur tête la wilaya, et non pas la chefferie du gouvernement.» Une autre dague dans le dos de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Avec son air détendu, Ouyahia a, lui aussi, trouvé les mots pour nier les accusations retenues contre lui. «Un Premier ministre n'est pas responsable des retards enregistrés dans la réalisation de projets d'investissement», dira-t-il. Il ajoutera en réponse aux questions du président du tribunal que «le non-respect d'un cahier des charges relève des responsabilités de l'autorité ayant signé l'octroi de la concession foncière et non du chef du gouvernement». Le procès s'est poursuivi par l'interrogatoire des autres prévenus dans l'affaire. Nous y reviendrons.