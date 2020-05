Le feuilleton des affaires de corruption impliquant d’anciens hauts responsables de l’État et d’hommes d’affaires reprend. Tous les regards seront braqués aujourd’hui sur le tribunal de Sidi M’hamed à Alger, théâtre de plusieurs procès de hauts responsables et d’hommes d’affaires. C’est « l’ex-patron des patrons » et le boss du groupe Etrhb, Ali Haddad, qui devra ouvrir le bal. Selon plusieurs médias privés, le procès de Haddad concerne les privilèges que cet homme d’affaires a obtenu dans le domaine des travaux publics et des projets routiers, où un certain nombre d’anciens ministres du secteur sont cités, comme Abdelghani Zalène, Youcef Yousfi, Amar Ghoul, Amar Tou et Boujema Talai, en plus des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout est programmé aussi à partir d’aujourd’hui. Aux dernières nouvelles, le procès de ce dernier concerne les privilèges qu’il avait dans l’activité du montage des véhicules. Un dossier où sont impliqués un certain nombre d’anciens ministres, comme Abdelghani Zalène et Boudjema Talai, en plus des deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh, les deux anciens ministres de l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, Youcef Youssfi et Mahdjoub Bedda. Le tribunal de Sidi M’hamed ouvrira donc un autre chantier. Ces procès « promettent d’apporter leur lot de surprises » sur notamment la manière avec laquelle était dépensé l’argent de l’Etat.Enfin, il y a lieu de noter qu’il est possible que les procès précités soient renvoyés, comme cela a été le cas pour d’autres.