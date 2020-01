Le jugement de la « Issaba » reprend ! En effet, l’affaire du businessman, MahieddineTahkout, est, depuis ce matin, devant le juge d’instruction de la Cour suprême. Le magistrat a convoqué trois ex-hauts cadres de l’État pour interrogatoire. Il s’agit de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi ainsi que l’ex-ministre des Transports, Amar Ghoul. Les trois accusés ont été transférés, tôt ce matin, de la prison d’El Harrach où ils sont détenus depuis plusieurs mois. Le juge les a convoqués dans le cadre de l’enquête judiciaire de cette affaire. Le procès devrait être ouvert très prochainement.Dans cette affaire, ces ex-ministres sont poursuivis pour « dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages ». En plus de Ouyahia, Ghoul et Yousfi, 16 autres suspects sont en détention provisoire, sept autres sous contrôle judiciaire. Les personnes poursuivies pénalement sont: Tahkout Mahieddine, son fils et deux de ses frères, 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 03 salariés d'entreprises appartenant à Tahkout.