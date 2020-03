C'est une véritable agitation qui s'empare depuis quelques jours, des habitants de quelques wilayas de l'Est algérien. À défaut de communications rassurantes, les habitants de ces wilayas gardent les yeux rivés sur les chaines de télévision, seul moyen pouvant confirmer ou infirmer l'apparition du virus. Bien que rien ne confirme la présence de l'épidémie dans ces régions, il n'en demeure pas moins que l'on fait état de quelques situations de suspicion. Depuis Annaba jusqu'à Batna en passant par Guelma et Skikda, la panique est à son apogée. Dans la journée de mercredi dernier, la nouvelle du soupçon d'une éventuelle contagion, d'une personne, s'est répandue dans la ville de Annaba comme une traînée de poudre. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans, qui se trouve au moment de la mise sous presse, en quarantaine, pour des suspicions de contamination, apprend-on de source médicale. Celle-ci a expliqué que l'homme s'est présenté au service des maladies infectieuses de l'hôpital Pont Blanc, où il a demandé à être dépisté.

Le patient était à bord de l'avion transportant le ressortissant italien. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur l'homme et ont été envoyés au laboratoire de l'institut Pasteur à Alger, a expliqué la même source. Dans l'attente des résultats devant confirmer ou infirmer le cas du coronavirus, la prévention reste de mise, comme l'exigent les circonstances de toute épidémie, a conclu notre source. Même situation à l'hôpital Hakim Okbi, dans la wilaya de Guelma où un étudiant de 24 ans, originaire de Guelma, s'était rendu à l'hôpital pour des complications respiratoires. Son état fiévreux, selon la source médicale qui a filtré l'information, a suscité des soupçons. Bien que ne présentant pas les symptômes de la maladie, les services concernés ont aussitôt engagé des mesures de prévention nécessaires.

Le patient dont les prélèvements sanguins ont été envoyés à l'institut Pasteur, a été placé en isolement. La nouvelle a été à l'origine d'une panique au sein des malades et leurs familles, dont la plupart ont quitté l'hôpital, a ajouté notre source. Dans l'attente des résultats des prélèvements, opérés sur le sujet, les autorités locales ont, tout de même, décrété l'état d'alerte, afin d'éviter la propagation de la contamination, dans le cas où les résultats s'avèrent positifs. Autre cas et même situation à la wilaya de Skikda où un homme s'était présenté à l'ancien hôpital de la ville, faisant part de suspicion de son atteinte du virus, selon une source médicale. L'homme n'a pas été pris au sérieux et sa fièvre était occasionnée par une simple grippe saisonnière. Or, tout a basculé dans la panique, lorsque le patient a révélé qu'il était en Italie et qu'il est rentré à bord du vol du 18 du mois de février. Aussitôt, la nouvelle tombée, l'hôpital s'est vidé et tous les présents parmi les citoyens ont fui les lieux.

Les services hospitaliers ont placé le jeune homme en quarantaine, après avoir procédé aux prélèvements, en vue d'effectuer les analyses devant confirmer sa contamination ou pas. En attendant les résultats de l'institut Pasteur, il demeure toutefois que la situation nécessite plus de vigilance.

Les cas de doute se suivent et les suspicions se ressemblent aussi dans la wilaya de Batna, où un ressortissant italien, est suspecté porteur du coronavirus, apprend-on de source médicale. Âgé de 50 ans et travaillant à l'usine de céramique de Aïn El Yagout, le ressortissant a été évacué à la polyclinique de cette commune, puis transféré à l'hôpital des

maladies infectieuses de Batna. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur le patient qui a été placé en isolement, sanitaire, a expliqué la même source. Les résultats de l'institut Pasteur devront déterminer sa contamination ou non, a conclu notre source. Le ressortissant italien n'était pas sur le même vol que son compatriote de Ouargla, a précisé notre source. Ce cas de soupçon du coronavirus qui ne se précise pas encore dans la wilaya de Batna, a occasionné une frayeur au sein des habitants de cette wilaya. Une population qui s'est, quelque peu, mise, elle-même en quarantaine, tout comme les habitants des autres wilayas où, par crainte d'une éventuelle contamination, ont engagé leurs propres mesures de prévention. Celles-ci consistent en la diminution des sorties et la réduction de la fréquentation des lieux peuplés. C'est du moins pour la wilaya de Annaba où les mesures d'hygiène ont été les premières de prévention.