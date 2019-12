Feu le général de corps d’armée et vice-ministre, Ahmed Gaïd Salah, a vu son enfance côtoyer les dures épreuves de la nuit coloniale et l’espérance de voir son pays retrouver sa liberté et sa souveraineté spoliée par un colonialisme des plus abjects. C’est dans les Aurès que le jeune Salah a appris les rudiments de la vie et ses démêlés, dans une famille très modeste, pour ne pas dire modeste. Il a grandi dans une atmosphère qui lui apprenait le sens du combat et de la résistance comme une deuxième nature, la vie n’était pas une sinécure pour un enfant qui a vu le jour en 1940, l’année, voire, toute sa décennie, au siècle écoulé, était chargée des événements qui renvoyaient à une période de disette planétaire et une Seconde Guerre mondiale des plus désastreuses. Ses aïeuls avaient été enrôlés d’une manière obligatoire dans une guerre qui n’était pas la leur. Batna, la ville symbole des Chaouis, fiers de leur attachement à un pays ancestral et rebelle, c’était dans cette ville martyre que le jeune Gaïd Salah avait commencé à manier les armes, sa ville natale portait déjà le serment des premiers martyrs qui ont porté très haut la révolution de Novembre 1954. Il est né le 13 janvier 1940 à Aïn Yagout, dans la ville de Batna, il était prédestiné a embrasser le mouvement de libération qui avait été enclenché par ses aînés, à savoir Mustapha Benboulaïd, Zighoud Youcef et autres héros et braves qui se sont sacrifiés pour restituer et recouvrir l’indépendance du pays. Donc, le jeune Gaïd Salah n’avait pas d’autre choix que de suivre la voie de ses aînés.

A 17 ans le jeune Gaïd Salah a rejoint le maquis dans une compagnie de l’Armée de Libération nationale (ALN). Ces faits d’armes étaient en mesure de faire de Gaid Salah, un militaire professionnel en faisant carrière dans l’Armée nationale populaire (ANP). Ses premiers pas de militaire de profession ont été façonnés dans l’Académie militaire de Vystrel en Urss spécialisée en artillerie.

Depuis, Gaïd Salah a commencé à gravir les échelons et les responsabilités militaires en sa qualité de chef militaire dans les unités de combat de l’Armée nationale populaire.

Il était connu comme étant un homme de terrain, ce qui lui a valu d’être nommé en sa qualité de chef de Région militaire et chef des forces terrestres, un poste important dans les rangs de l’armée.

Gaïd Salah a toujours choisi d’être un homme opérationnel au sein de l’armée, cette particularité lui a permis d’être parmi l’élite militaire algérienne qui a participé à la guerre des six Jours en Egypte, en 967 et en 1973 contre l’entité sioniste qui occupe la Palestine. Il a été aussi directeur de l’Ecole des officiers de réserve de Blida et commandant du secteur opérationnel à Bordj Lotfi. Le général-major a été nommé entre 1993 et 1994 comme chef des forces terrestres de l’Armée nationale populaire. C’est à partir de cette période que le nom de Gaïd Salah commençait à se faire connaître publiquement et sur la scène nationale. En 2004 il sera nommé chef d’état-major en remplacement de son prédécesseur, Mohamed Lamari.

En 2006, il devient général de corps d’armée, le grade suprême dans l’Armée nationale et populaire. En 2013, il est nommé vice-ministre. Ce parcours jalonné de faits d’armes et d’une carrière riche lui a permis d’être parmi les protagonistes les plus importants dans la situation politique particulière et très sensible du pays. Il va sans dire que le contexte que traverse le pays a fait de Gaïd Salah, le chef d’état-major un personnage clé dans la gestion d’une situation politique des plus risquées et dangereuses dans l’histoire de l’Algérie indépendante. L’irruption de l’élan populaire historique du 22 février et des appels quant à la démission de l’ancien président et son clan qui voulait le reconduire pour un cinquième mandat présidentiel, avaient fait de l’Armée nationale populaire une véritable soupape et un rempart républicain contre toute aventure. Depuis le déclenchement de l’élan populaire du 22 février à nos jours, c’est-à-dire 10 mois de mobilisation des Algériens et des Algériennes, aucune goutte de sang n’a coulé. L’histoire retiendra que le général de corps d’armée, Gaïd Salah a su protéger le pays du spectre de la division et de l’effondrement de l’Etat national. Gaïd Salah fait partie des hommes qui ont été interpellés par l’histoire du pays dans un moment et un tournant historique charnière et qu’il a su répondre d’une manière stoïque à l’appel de la patrie en montrant ainsi son attachement au serment des martyrs de la glorieuse révolution libératrice.