Voici des expressions marquantes tirées des interventions, dimanche dernier, des animateurs du 5ème jour de la campagne référendaire sur l'amendement de la Constitution.

- Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane: la constitutionnalisation de la société civile et la création d'un observatoire du mouvement associatif démontrent la volonté politique de promouvoir et d'accompagner ce potentiel humain «incontournable» pour amorcer le changement et le décollage socio-économique du pays.

- Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Allioui: la nouvelle Constitution «va libérer l'Algérie de la dépendance, en insufflant une véritable relance du secteur agricole, qui est la locomotive de l'économie nationale».

- Le commissaire en chef des Scouts musulmans algériens (SMA) Abderrahmane Hamzaoui: le référendum du 1er novembre prochain est une continuité du processus lancé par le Hirak populaire qui permettra de «jeter les bases de l'édification de l'Algérie nouvelle».

- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi: la nouvelle Constitution «consacrera» les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la concrétisation des attentes du peuple lors du Hirak.

- Le président du Mouvement national El-Bina, Abdelkader Bengrina: appelle à une «participation massive» au référendum pour confirmer la légitimité populaire et imposer le respect de la volonté du peuple en vue du parachèvement des réformes réclamées par le Hirak et relever les défis auxquels fait face le pays.