L’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche, a réitéré lundi à Alger, sa position de ne pas être « candidat à d’éventuelles instances de transition ou élection».« Je souhaite rappeler aux honorables membres du Panel et des forums, ma déclaration du 18 avril dernier où j’indiquais que "Je ne serais pas candidat à d’éventuelles instances de transition ou élection" », a indiqué l'ancien Chef du gouvernement (septembre 1989 - juin 1991), dans un communiqué. Hamrouche, invité la veille par les personnalités du dialogue et de la médiation à rejoindre leur panel, considère que « le mouvement unitaire et pacifique du peuple a, depuis le 22 février dernier, neutralisé, momentanément, une série de facteurs de déstabilisation et stoppé d’imminentes menaces». Ces menaces « n’ont pas disparu pour autant et sont toujours en gestation. Il revient à ceux qui sont aux commandes d’agir, de répondre au" Hirak" et de mobiliser le pays pour lui éviter les pièges d’un chaos», a-t-il souligné.