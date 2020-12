La parenthèse qui a permis à beaucoup de voix de s'élever, pour évoquer une impasse politique à cause de l'absence du président de la République, se referme en ne laissant aucun doute sur la mise en oeuvre officielle de la nouvelle Constitution. En réponse aux voix qui se sont élevées pour crier à l'application de l'article 102, sous prétexte que le délai pour la signature de la Loi fondamentale du pays, est passé, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a définitivement dissipé cette vague de doute, en éclairant lors de son passage à la télévision que «la Constitution ne fixe pas de délai butoir au président de la République, qui signera le texte de la nouvelle Constitution, après sa guérison et son retour au pays. Ce sont les circonstances particulières que vit le président de la République, du fait de sa maladie, qui ont empêché la promulgation de la nouvelle Constitution, mais je rappelle que rien, absolument rien, ne lui fait obligation de signer à telle ou telle date précise». Une parenthèse malheureuse, où les opportunistes et les mercenaires asservis pour propager la division et le chaos, ont commencé à se frotter les mains et montrer leurs crocs, autant à l'intérieur du pays qu'a l'extérieur. C'est dire à quel point le processus constitutionnel emprunté par l'Algérie dérange et s'impose en rempart à toutes les tentatives de maintenir le pays dans l'anarchie et la clandestinité. Un objectif que lorgnent autant les adeptes de la politique de la terre brûlée que leurs commanditaires, qui ont vu dans la maladie du président, une occasion inespérée pour détruire les fondations d'une nouvelle République qui est sorti des entrailles du peuple et qui affronte les courants contraires et destructeurs tous les jours pour émerger en nation libre et en leader régional incontesté. Il y a lieu de souligner fortement que l'intervention de Charfi, après le discours du président de la République, confirme et annonce la reprise sur les chapeaux de roue de l'agenda politique et économique établi, au stade où il a été interrompu. Autrement dit, désormais rien ne pourra entraver le passage vers la promulgation de la nouvelle Constitution et l'organisation des élections législatives et locales. À ce titre, le président de l' Anie a précisé que «la future loi organique relative aux élections doit être adaptée à la nouvelle Constitution et les structures de l'Anie seront, à leur tour, réorganisées en fonction de cette nouvelle loi organique. La commission en charge de la nouvelle loi électorale va reprendre son travail en passant à la vitesse supérieure, pour sortir le nouveau texte qui fera l'objet de consultations politiques auxquelles le président Tebboune appellera». Soulignant au sujet du rapport final sur le référendum du 1er Novembre, que «le projet est fin prêt et qu'une commission a déjà travaillé sur le texte. J'ai fixé aux membres de la commission les délais. Et à leur tour, ils ont préparé ce qui leur était demandé dans les délais impartis».