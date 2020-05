Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a posé les conditions du déconfinement. Parmi les mesures préconisées, le port du masque. Selon Benbouzid, il serait préférable que «le port du masque devienne obligatoire». «Je réaffirme, sur la base de données scientifiques et de ce qui se dit ailleurs dans le monde, que le déconfinement se fait avec la condition de porter le masque. N'attendons pas l'obligation du port du masque, soyons tous conscients, car la situation risque d'être grave», a déclaré Benbouzid lors d'une conférence de presse organisée hier à Médéa.

Le ministre de la Santé a ajouté que la décision de déconfinement relève des prérogatives du gouvernement. Cela avant de préciser qu' «elle est liée à l'évolution de la situation épidémique». Le ministre de la Santé a aussi appelé les citoyens à s'habituer au port du masque. Cette déclaration intervient au moment où le port du masque est obligatoire dans les commerces de plusieurs wilayas, à l'image d'Alger, Constantine et Blida.

Abderrahmane Benbouzid n'a pas écarté une éventuelle réouverture des magasins. «Nous sommes conscients de la douleur, des difficultés des commerçants journaliers. Et savons aussi que ce n'est pas simple pour les coiffeurs, les vendeurs, les maçons, les chauffeurs de taxis et tous ceux qui vivent de salaires qu'ils gagnent dans la journée», a-t-il déclaré.

Cela avant de poser l'amélioration de la situation sanitaire comme deuxième condition pour la reprise.

«Je proposerai le déconfinement lorsque le nombre des personnes positives au Covid-19 sera réduit à un nombre qui n'inquiète plus et aussi lorsque le nombre de décès sera proche du zéro», a-t-il déclaré.

«Lorsque les chiffres baisseront durablement et qu'il n'y aura plus de décès, il est clair qu'à ce moment-là je ferai un rapport au gouvernement et il y aura déconfinement sans condition», a-t-il affirmé.

Le ministre de la Santé a appelé les citoyens à être plus responsables, en soulignant qu'il appartient à ceux-ci de «prendre conscience du danger, de s'autodiscipliner»

et «d'exécuter les mesures qui sont dans son intérêt».