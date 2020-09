«Il n'y aura pas de dissolution du Parlement et des assemblées élues, il y aura juste des législatives et des élections locales anticipées, comme l'avait bien annoncé le président de la République», a fait savoir, hier, le nouveau secrétaire général du FLN, Abou El Fadl Baâdji, en marge de la réunion de son bureau politique, tenu au siège du parti à Hydra(Alger). «Dissoudre le Parlement et les assemblées élues participe d'une manoeuvre contre les partis politiques, notamment le FLN», a-il poursuivi. Dans ce contexte, le même responsable a soutenu que «son parti, qui recèle un potentiel considérable de militants et de cadres, et disposant de sa propre matrice électorale est prêt à affronter, avec sérénité, les échéances électorales prochaines». Confiant, le nouveau patron de l'ex-parti unique, prévoit «le triomphe du FLN à l'issue de ces joutes électorales». Cependant, le pari de se refaire une virginité serait très difficile. «Les mouhafadhas et les kasmas du parti sont dans une situation catastrophique car la plupart de ces structures sont fermées, particulièrement après le soulèvement populaire du 22 février dernier», a-t-il reconnu, ajoutant qu'«un plan d'action d'urgence a été élaboré pour remédier à cet état des lieux non reluisant». Le même responsable a affirmé, lors de la dernière session de son bureau politique, que «les caisses du parti sont vides». Le SG du vieux parti a procédé à l'installation officielle du bureau politique et à la répartition des taches à ses 18 membres. «La liste proposée par le secrétaire général a été plébiscitée à l'unanimité par le comité central, lors de sa session du 29 août dernier», s'est-il encore réjoui. «Après la répartition, des tâches, le SG a donné des orientations concernant la feuille de route du parti, dans le court terme et en vue de s'atteler, dans le moyen terme, à relever les différents défis, à leur tête le référendum sur la révision constitutionnelle, fixé au 1er Novembre prochain, une date hautement symbolique...», peut-on lire sur le communiqué sanctionnant la première réunion du bureau politique du FLN version Abou El Fadl Baâdji.