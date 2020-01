Le juge près la cour d’appel d’Oran a rejeté la demande de libération provisoire de l’ex-maire de Bir El Djir. En attendant son procès en appel prévu pour le début du mois prochain, celui-ci a été jugé et condamné, le mois d’octobre, à une lourde peine dans une affaire liée au détournement de pas moins de 33 milliards de centimes. L’affaire traitée auparavant par le tribunal d’Arzew n’est pas un simple fait divers. D’où d’ailleurs, des sentences de quatre ans d’emprisonnement ferme prononcées à l’encontre de l’ancien président de l’Assemblée populaire communale, B. Mohamed. Ce même verdict s’est étalé vers le reste des accusés cités dans cette affaire liée à la corruption impliquant les pairs du maire dont entre autres le chef de service chargé des tran-sactions, condamné, lui aussi, à un emprisonnement de 4 années ferme alors que le chargé du budget et le secrétaire général de la même commune ont été condamnés à trois ans de prison ferme. Vaste et multiforme est cette affaire citant également une autre ancien maire de la même municipalité et un entrepreneur condamnés à 2 années de prison ferme. Les mis en cause sont accusés de dilapidation des deniers publics, constitution d’une association de malfaiteurs et d’abus de fonction et de pouvoir. Pour ainsi dire, un exécutif communal se transforme en bande de malfaiteurs. Telle a été l’accusation portée à l’encontre des responsables de cette commune de Bir El Djir très riche située dans la partie est de la wilaya d’Oran. Les mis en cause, en compagnie du secrétaire général de la même municipalité, ont d’abord été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal d’Arzew. Dans le sillage de la même affaire, 11 au-tres élus sous contrôle judiciaire. Les mis en cause sont cités dans au moins 20 affaires liées à la corruption dont la principale ayant accablé les mis en cause est celle portant sur la réalisation du marché couvert n’ayant, à ce jour, pas vu le jour alors que la municipalité lui a consacré une manne financière de l’ordre de 10 milliards de centimes. La décrépitude est totale dans une commune baptisée par ses habitants au nom de «Bir El Djib». Cette hydre à la fois infâme et boulimique est d’autant plus généralisée un peu partout dans toutes les sphères administratives qui impliquent très souvent des élus locaux ayant été élus par des populations avides des projets de développement.

L’assaut donné a été effectué par des spécialistes, en l’occurrence les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya d’Oran ayant ouvert le premier front entrant dans le cadre de la lutte contre ce mal insidieux, gangrenant, ayant putréfié aussi bien l’administration que la gestion des finances. Ce volet, lié aux finances, a été ouvert par les policiers en question, passant au peigne fin les pièces comptables de ladite cité dans le cadre d’une enquête axée essentiellement sur au moins 20 marchés douteux.

L’affaire a, en un laps de temps plus ou moins record, été tirée au clair malgré ses ramifications et sa complexité, d’autant plus que l’un des suspects principaux, qui n’est autre que le président de l’APC. Autrement dit, il s’agit du premier responsable qui a fait l’objet de vastes investigations. D’autant plus que son nom est cité dans plusieurs affaires traitées jusque-là par 11 tribunaux. Aussi, les enquêteurs ont misé gros sur cette série d’enquêtes ouvertes dont l’enjeu principal est de tirer au clair la gestion des affaires de la cité depuis l’installation de l’Assemblée populaire communale.

Les enquêteurs ont appuyé leurs investigations sur des faits palpables, en mettant dans leur viseur le secrétaire général et le chargé de la commission des marchés ayant paraphé et agréé plusieurs projets dont les financements ont été soutenus par le budget municipal.