La disponibilité des produits alimentaires de première nécessité s'étend de six mois à un an pour certains produits, «ce qui ne justifie pas l'afflux des citoyens pour l'approvisionnement en produits alimentaires au niveau des commerces», a indiqué hier à Alger le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca), El Hadj Tahar Boulenouar. Invité du forum du quotidien El Mihwar El Yaoumi, le même responsable a rassuré que «les stocks des principaux produits alimentaires peuvent suffire de cinq à six mois, voire jusqu'à la fin de l'année 2020».

A titre d'exemple, Boulenouar a cité le cas de la poudre de lait dont les stocks suffiront jusqu'en septembre de l'année en cours, tandis que ceux des céréales et autres produits agricoles couvrent l'ensemble de l'année en cours. «Cela signifie que rien ne peut justifier l'achat, par certains citoyens, de grandes quantités de produits alimentaires à des fins d'approvisionnement», a-t-il estimé, avertissant par là que «cette hausse de la demande ouvre la porte à la spéculation».

Durant ces derniers jours, le responsable de l'Anca a relevé une forte hausse de la demande sur les produits alimentaires.

Selon lui, cette hausse a pu atteindre 40%, en ce qui concerne notamment la semoule, les conserves, le sucre, l'huile, le café et les légumes secs. Rien qu'au niveau de trois wilayas du nord du pays, en l'occurrence Alger, Tipasa et Blida, la hausse de la demande auprès des commerçants de produits alimentaires a pu atteindre jusqu'à 60-70%, selon les estimations de l'Association.

«Au niveau des petits commerces ou auprès des supérettes, il a été vendu en deux jours la même quantité de produits, qui s'écoulait en une semaine à 10 jours», a-t-il constaté, regrettant que cette situation ait rompu la chaîne d'approvisionnement de ces commerces qui s'approvisionnent généralement à un rythme hebdomadaire. Si l'afflux de citoyens sur les produits alimentaires se poursuit, il est possible, toujours selon lui, que les commerçants limitent la vente à un type unique de produits par client.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les risques de propagation du coronavirus, le même responsable a insisté sur «l'obligation, pour les boulangers et les restaurateurs, de se munir de gants protecteurs, ainsi que pour l'ensemble des commerçants qui vendent des produits non emballés».