Que ceux qui espéraient bientôt voyager rangent leurs valises! La réouverture des frontières n'est pas pour demain, enfin pas avant le début des... vaccinations. «Il n'y aura pas de reprise des vols commerciaux (pour tous) avant le début de l'opération de vaccination contre le coronavirus», a affirmé, hier, le professeur Kamel Sanhadji lors de son passage sur les ondes de la radio régionale de Sétif. «La réouverture des frontières nécessite un passeport médical, qui comprend la vaccination obligatoire pour tous les voyageurs», a expliqué le directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Il révèle, dans ce sens, que l'Algérie prévoit de commencer l'opération de vaccination au début de l'année prochaine. «Nous sommes en train d'étudier les différents vaccins qui sont sur le marché. Nous révélerons, dans les prochains jours, sur lequel notre choix s'est porté», a-t-il indiqué non sans assurer que l'acquisition de ce vaccin ne se fera qu'après son homologation par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, ce spécialiste assure que le vaccin sera gratuit et non obligatoire. «L'obligation ne concernera que les déplacements à l'étranger», a-t-il insisté mettant fin à la polémique sur la date de la réouverture des frontières de l'Algérie. En effet, depuis que Air Algérie a annoncé, la semaine dernière, la relance des vols internes et de rapatriement, la rumeur sur un retour des voyages a «enflé»! Le professeur Kamel Sanhadji vient éteindre cette cacophonie précisant qu'avant l'arrivée des vaccins, il n'y aura que les vols de rapatriement. D'ailleurs, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé le programme de ces vols «spéciaux». Il y a au total, 24. Ce programme de vols de rapatriement concerne sept pays à travers le monde et prévus durant la période allant du 4 au 19 décembre 2020. Au départ de la France, la compagnie nationale a annoncé la programmation de six vols entre Paris et Alger prévus les 04/06/08/10/14 et 16 décembre. Un autre vol entre Paris et Oran est prévu le 10 décembre, qui sera suivi par un vol entre Paris et Constantine le 12 décembre, tandis que les vols entre Marseille et Alger sont programmés les 09/11/13/15 et 17 décembre. Au départ de l'Espagne, il est prévu un vol entre Barcelone et Alger le 11 décembre, suivi par un autre entre Madrid et Alger le 13 décembre ainsi qu'un vol entre Alicante et Alger le 15 décembre. Des vols de rapatriement sont aussi annoncés au départ des Emirats arabes unis, entre Dubaï et Alger, les 14, 16 et 19 décembre, et au départ de l'Egypte avec un vol entre Le Caire et Alger programmé le 17 décembre. Air Algérie a aussi programmé des vols au départ de la Jordanie (Amman-Alger prévu le 12 décembre) et au départ de l'Arabie saoudite (Djeddah-Alger prévus les 13 et 15 décembre).Le plan de rapatriement concerne, en outre, les ressortissants bloqués au Canada, avec la programmation d'un vol entre Montréal et Alger le 18 décembre. Pour rappel, les citoyens concernés devront être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposer d'une attestation de test PCR négatif au plus tard 72 heures avant la date du vol.