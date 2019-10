Au troisième jour, le taux de suivi de la grève illimitée des magistrats a atteint 98 %, a indiqué, hier, le président du Syndicat national des magistrats, Issaad Mebrouk, en marge du rassemblement tenu hier devant le siège de la cour d’ Alger. Ce dernier a précisé que «son syndicat ne s’est jamais prononcé sur l’élection présidentielle. «Le SNM n’a ni évoqué cette question ni écrit, dans un quelconque communiqué, des propos liés à la présidentielle. Nous n’avons pas évoqué l’impact de ce débrayage sur la présidentielle car nous estimons que ce rendez-vous reste encore loin…», a-t-il souligné. «L’adhésion à la grève illimitée entamée depuis le 26 octobre dernier par les magistrats, est quasi unanime », est-il souligné dans le communiqué publié hier. Ce débrayage (…), traduit la colère des magistrats et la dégradation à laquelle ils sont parvenus», indique ce document. «Le recours à la grève n’est pas une décision improvisée…», est-il estimé.

«L’indépendance de la justice est une revendication principale et urgente dont il convient de consacrer non pas à travers des slogans creux, mais comme pratique effective sur le terrain. Aucun prétexte ou considération ne peut être invoquée pour justifier l’atteinte aux droits et libertés fondamentales des citoyens ou l’accusation de menace contre la sûreté de l’Etat sans motifs légitimes et sérieux ni preuves tangibles et conformes aux textes de loi », peut-on lire sur le même communiqué.

«La dignité du juge est une garantie primordiale que la société doive assurer dans toutes circonstances ..», est-il également indiqué. « Assumer la gestion des affaires publiques requiert la compétence et la discrétion et de toujours favoriser l’intérêt général sur l’intérêt personnel loin de toute aventure ou ruée non étudiée, avec tout ce qui en résulte comme menace sur la stabilité sociale », est-il relevé.

Le SNM a réagi par rapport à la note adressée, avant-hier, par le secrétaire général du ministère de la Justice aux procureurs généraux et présidents de cours les sommant de procéder à l’exécution des résultats du mouvement de mutation. Il appelle ces responsables à « ne pas obéir aux injonctions non étudiées de l’administration centrale, dénotant la panique et l’arrogance maladive de leur auteur ». Pour ce faire, il leur suffit « de se positionner avec l’ensemble des magistrats, qui leur serviront d’un réel soutien à l’avenir car les postes ne sont jamais éternels…», indique-t-on. « C’est pour concrétiser nos revendications que nous sommes ici aujourd’hui et que nous poursuivons notre action quelles que soient les entraves et les obstacles dressés. L’histoire jugera les positions de chacun d’entre nous et se souviendra de ceux qui auront préféré l’inaction ou ayant tenté d’empêcher la réussite de notre action, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur de l’entité judiciaire», a mis en garde le syndicat. A travers certaines cours, les magistrats ont arboré des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres «justice indépendante vaut mieux que mille Constitutions»…etc.